La implacable opinión de Goldberg sobre Galíndez: “El tema de la familia no se lo creo”

Rodrigo Goldberg, exgerente deportivo de Azul Azul y actual comentarista deportivo, manifestó una implacable opinión sobre el arquero Hernán Galíndez y su deseo de abandonar el plantel de Universidad de Chile, ante un delicado momento que atraviesa su familia en nuestro país.

El seleccionado ecuatroriano, a través de gestiones que está llevando a cabo su representante, busca salir de la U ante la incomodidad que vive su familia en Chile, a raíz de amenazas y hostigamientos, estos últimos vinculados al caso Byron Castillo.

Sin embargo, para Rodrigo Goldberg la intención de Galíndez de desvincularse del club azul va por otro lado. “Lo veo desde el punto de vista del jugador y uno quiere estar tranquilo, pero voy a un tema más global”, partió expresando el “Polaco”, desde su tribuna en Radio Cooperativa.

Rodrigo Goldberg (Photosport)

“Tú firmaste un contrato, sabías las condiciones. Sabías dónde estabas llegando. Que te trajo una persona que no está, es un hecho de la causa, pero tiene una larga trayectoria y te aseguro que ha tenido más de un entrenador y un gerente deportivo”, continuó.

Tras ello, el exfutbolista se lanzó sin filtro. “Personalmente, y lo digo con mucho respeto porque no tengo el placer de conocerlo, pero el tema de la familia no se lo creo. No creo que sea así. Para mí hay algo más que no sé, que desconozco, ¿pero es primera vez que le dicen algo en redes sociales? A todos nos ha pasado, jugadores, dirigentes”, estableció.

Cabe consignar que Hernán Galíndez, quien tiene contrato con Universidad de Chile hasta fines de 2023, contaría con dos propuestas para retornar al fútbol ecuatoriano. Aucas y Liga Deportiva Universitaria de Quito estarían interesados en contar con sus servicios.

