“Sería fantástico que pueda volver”: Quinteros se ilusiona con posible retorno de Vidal a Colo Colo

En las últimas horas, desde Argentina aseguraron que Arturo Vidal podría regresar al Cacique, luego de que el medio trasandino TyC Sports diera a conocer que el cuadro albo realizó una oferta por el referente de la Selección chilena, aunque el jugador respondió con una negativa.

Frente a esto, el técnico del conjunto de Macul, Gustavo Quinteros, sostuvo que no está al tanto de esas informaciones, pero que le encantaría un retorno del volante nacional.

Quinteros ilusionado

“Sería fantástico que Arturo pueda volver, pero no sabemos nada. Yo por lo menos no sé nada, no me han informado nada y no estoy al tanto de eso”, expresó el DT consultado sobre el tema en conferencia de prensa previa al duelo del jueves ante Deportes Temuco por Copa Chile.

“Siempre que un gran jugador como lo es él en algún momento pueda volver al equipo, sería muy lindo para todos, para la institución y para todos nosotros”, añadió.

En cuanto a la falta de fichajes de cara a esta segunda parte de la temporada 2022, Quinteros expresó su preocupación.

Preocupación por falta de refuerzos en Colo Colo

“Estoy todo el tiempo en contacto con nuestro gerente deportivo, y él está trabajando en ese tema, y está tratando de solucionar el problema lo antes posible, para que los jugadores lleguen y podamos fortalecer el equipo. Esperamos que antes del cierre del libre de pases podamos incorporar a esos jugadores que nos den más variantes”, aseguró.

“La idea es contar con tres jugadores para sumarlos ahora, competir con ellos, asegurar la clasificación a Copa Libertadores para competir con el mismo plantel para la siguiente temporada. Uno sería el reemplazo de (Emiliano) Amor, que estará por un más de meses más, y serían dos jugadores más para fortalecer y tener variantes en un plantel que jugará Copa Chile, Sudamericana y Torneo Nacional, que es el objetivo principal nuestro”, añadió.

En la misma línea, agregó: “(Leandro) Benegas estaba en la lista hace un tiempo. El director deportivo tiene la lista, y ya es tema del club sumar jugadores que uno presentó en su momento, y ahora a mitad de año no hay tanto jugador libre o tantas posibilidades. Varios se fueron a otros clubes, y esperamos que podamos sumar a los jugadores que aún están en la lista”.