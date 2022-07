Nicolás Castillo le sale al cruce a Johnny Herrera con una publicación en Instagram

Tal como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, Nicolás Castillo utilizó sus redes sociales para manifestarse en una polémica que involucra a Universidad Católica, equipo en el que se formó y del que es acérrimo hincha.

En esta ocasión, el delantero de 28 años le salió al cruce a Johnny Herrera, luego que este último afirmara que la UC es un equipo muy chico en comparación con Colo Colo y Universidad de Chile.

A través de su cuenta en Instagram, el oriundo de Renca publicó una imagen en la que aparece Milovan Mirosevic celebrando un gol en un Clásico Universitario de 2013, ante un derrotado Johnny Herrera.

Cabe recordar que en la edición del miércoles de “Todos Somos Técnicos”, Johnny Herrera y el periodista Manuel de Tezanos -reconocido hincha de la UC- protagonizaron un tenso cruce por la ya citada afirmación de “Samurái”.

La publiación de Nicolás Castillo (Instagram)

“Caja de resonancia”

Posteriormente, en entrevista con Las Últimas Noticias, el propio Johnny Herrera explicó lo que buscó decir respecto al actual tetracampeón del fútbol chileno.

“Creo que se sintió ofendida harta gente, pero no fue mi intención ningunear o menospreciar a alguien. Yo solo me quería referir a que la caja de resonancia que tienen tanto Colo Colo como la U es extremadamente mayor a la que tiene Católica, Cobreloa, Wanderers, que son los equipos que vienen después. Es una realidad, no más”. declaró.