“No recibí amenazas ni me sentí en peligro”: Galíndez se despide la U tras sellar su arribo al Aucas

Esta tarde Universidad de Chile hizo el anuncio oficial, en sus plataformas digitales, de la definitiva salida del arquero argentino-ecuatoriano Hernán Galíndez, quien tras seis conflictivos meses en la tienda azul, regresó a la liga ecuatoriana, donde ahora defenderá la camiseta del Aucas de Quito.

“Tras varios días de conversaciones con el jugador, su agente y el equipo interesado, ha llegado a un acuerdo con Hernán Galíndez para que continúe su carrera profesional en el fútbol ecuatoriano. De esta forma, el guardameta de 35 años, cuyo vínculo original con la U se extendía hasta diciembre de 2023, deja el Centro Deportivo Azul tras defender nuestros colores durante el primer semestre de este año”, señaló el comunicado de la concesionaria Azul Azul, que dejó en claro que la desvinculación del seleccionado ecuatoriano se dio “en buenos términos”.

“La partida del seleccionado ecuatoriano se genera en buenos términos, pensando siempre en lo mejor para el futbolista y nuestro club. Desde un comienzo, ambas partes se comprometieron a que la desvinculación de Galíndez solo se produzca en caso de que al club llegara una oferta satisfactoria. En ese sentido, queremos aclarar que la suma convenida para el traspaso del jugador es beneficiosa y se ajusta a los requerimientos que expuso la U desde el primer día de las negociaciones”, agregó el comunicado, donde los azules dieron por cerrado el capítulo Galíndez, que en las últimas semanas generó variados problemas a la institución por las presiones que el representante del futbolista (Rodrigo Abadie) realizó, al enfatizar la incomodidad del arquero por las amenazas que algunos seguidores de la U le hicieron a él y su familia.

Galíndez descarta amenazas de hinchas de Universidad de Chile

“Hernán está pasando un momento personal muy delicado. No está bien en lo emocional ni en lo deportivo. Y el club lo sabe. Todo esto agravado porque se ha puesto en duda una realidad muy dolorosa para él y su familia y se ha normalizado una situación que no debe ser aceptada por ningún motivo. Él y su familia han recibido amenazas reales, han amenazado a su familia, inclusive con el colegio de sus hijos”, dijo en su momento Abadie en una entrevista a latercera.com, donde además criticó a los dirigentes azules por no aceptar incluso una oferta “siete veces mayor” a lo que el club invirtió en el futbolista.

Universidad de Chile oficializó en sus plataformas digitales el acuerdo que se consiguió con Galíndez para su partida al Aucas. Fuente: Twitter.

Y ahora que la desvinculación es un hecho, fue el propio Galíndez quien se pronunció. Lo hizo en su cuenta de Instagram, donde publicó un extenso comunicado en el que, y para sorpresa de los propios hinchas universitarios, negó que se haya ido de la U por haber sido amenazado.

“Debo aclarar que no recibí amenazas ni me sentí en peligro, como se informó en medios de comunicación. Sí es verdad que mi familia se sintió incómoda con ciertos mensajes, principalmente en redes sociales, que yo en particular asumo como algo que lamentablemente se ha vuelto común en el fútbol en general. Por otro parte, debo reconocer que en el estadio y en la calle siempre me sentí apoyado por los verdaderos hinchas del club”, reconoció el arquero, quien expuso los -para él- verdaderos motivos de su alejamiento del club chileno.

LEE MÁS: Un calvario en Chile: Hernán Galíndez y sus razones para pedir su salida de la U

LEE MÁS: “Nunca se han comunicado con nosotros”: Sifup desmiente gestiones con la AFE para que Hernán Galíndez deje la U

“Me voy de la Universidad de Chile porque debo privilegiar mi familia, mi carrera y la opción única de jugar una Copa del Mundo representando a Ecuador, la que se me presenta a los 35 años de edad”, aclaró Galíndez.

Debo aclarar que no recibí amenazas ni me sentí en peligro (...) sí es verdad que mi familia se sintió incómoda con ciertos mensajes. — Hernán Galíndez

“Para mí es muy importante estar cerca de mi selección y su cuerpo técnico, ojalá sumando minutos de competencia en la liga de mi país. Desde ese punto de vista, más allá del sostén y los beneficios que me ofreció la U para trabajar y desarrollarme, necesitaba regresar a Ecuador, pensando en pelear de la mejor forma la posibilidad de ser nominado para el Mundial de Qatar 2022″, prosiguió el arquero, quien aseguró haber estado “contento en la U”.

“Trabajaba en las mejores condiciones que puede tener un jugador profesional, pero entendí que era imperante retornar a mi país para ser una alternativa real para la Selección”, finalizó.