Beausejour cuestiona a Herrera y Pinilla: “Agarrárselas con muchachos que recién están haciendo sus primeras armas está duro”

Jean Beausejour, exfutbolista y actual comentarista deportivo, cuestionó a sus antiguos compañeros en Universidad de Chile Johnny Herera y Mauricio Pinilla, por las fuertes críticas que estos realizaron en contra de actuales integrantes del plantel de la U, luego de la derrota 3-1 ante Colo Colo en el Superclásico.

Al ser consultado por los duros comentarios de Herrera y Pinilla, durante la edición de este miércoles de “Los Tenores” de Radio ADN, “Bose” partió desmarcándose de cómo Herrera y Pinilla enfrentan el momento de comentar. “Yo hablo desde lo mío, desde la guata. Lo primero, no tengo piso para hacer eso, porque no me fue bien nunca jugando clásicos por la U. O sea, piso cero”, planteó.

“Ahora bien, con la Selección, a lo mejor ahí sí tenía piso, pero tampoco lo hice, porque siento que la crítica tiene que ser profesional y nunca definitiva, porque el fútbol es dinámico. La verdad del domingo ya no es la misma verdad del lunes. Entonces, el fútbol tiene eso que es muy líquido”, continuó.

Tras ello, abordó lo que actualmente sucede en la U respecto a las fuertes críticas que reciben los integrantes del plantel comandado por Diego López. “En esta U uno ve carencias, no hay a qué jugador grande pegarle, a diferencia de cuando estábamos nosotros, ahí sí. En ese sentido yo no tenía problema de absorber, con todo lo feo que es, que te caguen a puteadas”, manifestó.

“Había dentro de todo ese sistema medio malo, medio contaminado, tu tenías dos o tres jugadores te la podías agarrar”, complementó.

Para cerrar, apuntó directamente contra las duras críticas que Herrera y Pinilla hicieron en contra de los jugadores del actual plantel de la U -especialmente los más jóvenes, tras la caída 3-1 ante el “Cacique” en el Fiscal de Talca.

“Agarrárselas con muchachos que recién están haciendo sus primeras armas en Primera División está duro, está difícil y creo que es la peor manera de hacerlos reaccionar”, estableció el bicampeón de América.

