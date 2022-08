Johnny Herrera y la encerrona en Viña: “No eran esos típicos niñitos que no tuvieron oportunidades, como mucha gente los defiende”

Johnny Herrera reapareció en las pantalas de TNT Sports en la edición de ayer miércoles de “Todos Somos Técnicos” y volvió a hablar de la violenta encerrona que sufrió el fin de semana, cuando conducía su vehículo en una de las principales avenidas de Viña del Mar.

“Una lata, voy a redundar en lo que dije ese día. Gracias a Dios fue solo material, gracias a Dios no iba con mi hijo arriba, porque quizás mi reacción hubiese sido distinta”, partió expresando “Samurái”.

Tras ello, el ídolo de Universidad de Chile tuvo palabras sobre los delincuentes que lo atacaron. “Estos no eran esos típicos niñitos que no tuvieron oportunidades cuando chicos, como mucha gente los defiende. Estos eran tipos súper preparados, andaban en auto robado, andaban con patente robada para que no los pudieran detectar”, expuso.

“Me siguieron prácticamente por todo el camino por los tags, desde la Costanera hasta la recta Las Salinas en Viña, y ahí ya no pude hacer más”, complementó.

Para cerar, el exarquero manifestó que “uno no es experto hasta que vive la experiencia. Una lata lo que me tocó vivir, pero a la vez agradezco que no me pasó nada grave, que es lo importante”.

[ Valdivia y las quejas de Alexis: “Quizás sintió que la cobertura que tuvo Vidal no fue la misma que tuvo él” ]