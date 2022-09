Guarello debutó a lo grande en su nueva radio: se llenó de elogios y hasta se llevó auditores de su otra pega

Tan sólo una hora le bastó al periodista Juan Cristóbal Guarello para erigirse este martes en la vedette del programa “Deportes” en radio Agricultura, espacio donde el comentarista volvió a las pistas radiales luego de su renuncia a ADN.

LEE MÁS: “¡Refuerzo de lujo!”: Juan Cristóbal Guarello fue anunciado como fichaje estrella en su nueva casa radial

Un retorno lleno de elogios para Guarello de parte de los auditores de la emisora radial y espectadores del live de streaming del programa en Youtube, quienes afirmaron que la llegada del comentarista deportivo al programa fue el mayor acierto para afirmar un equipo donde destacan, entre otros, los periodistas Francisco Sagredo, Manuel de Tezanos Pintos y Cristián Caamaño, y los exfutbolistas Patricio Yáñez y Mauricio Pinilla.

El debut de Juan Cristóbal Guarello

Fue Sagredo el primero en dar cuenta de los elogiosos comentarios hacia su nuevo colega, en una ronda de mensajes en los que solamente hubo agradecimientos por el retorno del periodista al comentario deportivo radial.

“Oye, nos escribe la gente. Juan Díaz: ‘Que agradable es escuchar a Guarello una vez más #Deportes921′. Saludos desde Castro, David Solís: ‘Grande Deportes en Agricultura y Guarello’. Rubén Ordóñez Hidalgo: ‘Desde hoy me cambio a Deportes en Agricultura’. Esteban: ‘Bien JCG, desde ya metiendo la gamba. Para eso vinimos a verte Guarello’. Está contenta la gente”, señaló el conductor del espacio radial, quien luego mostró algunos audios de WhatsApp donde la constante fueron los elogios a Guarello. Incluso de auditores que seguían al también rostro de Canal 13 en su anterior emisora.

“Bienvenido Juan Cristóbal. Que bueno tenerte acá. Buenísimo. Ahora si está el panel completo en Agricultura”, “un gusto escucharles por primera vez. No era de esta radio, pero ahora lo soy. Gran aporte. Gran, gran refuerzo han llevado. Uno de los periodistas deportivos que habla siempre con la verdad y va de frente, nunca espera quedar bien con nadie. Más que un periodista, un gran ser humano, se nota en todo lo que él comunica. Gracias señor Guarello por volverlo a escuchar”, “si yo antes escuchaba la Agricultura, ahora la voy a escuchar mucho más, ya que llegó guarello. O sea, antes me cambiaba entre la ADN y la radio Agricultura sólo porque estaba Guarello en la ADN, pero ahora que está en la agricultura sin duda que lo escucharé siempre a ustedes. La radio estaba buena y ahora va a estar mucho mejor. Un grande Guarello. Felicidades”, fueron los demás saludos que se unieron a los cientos de comentarios de usuarios de Youtube, quienes elevaron el chat del programa a una insólita cifra de conectados a esa hora.

LEE MÁS: Guarello sin anestesia contra Azul Azul: “También se podrían echar a los dirigentes”

“Guarello trajo 1.000 usuarios a este chat”, “récord para la Agricultura. 1K. Un crack Juan Cristóbal, ahí quedaron los traidores, jajajá”, “superando la luka (sic) Agricultura, récord gracias a King Kong”.

Para el deleite de los seguidores de Guarello, el comentarista deportivo no varió un ápice su línea editorial y tuvo críticas para los seleccionados jóvenes, como Marcelino Núñez, quien en la conferencia de prensa de este martes de la selección chilena en Barcelona, dio cuenta de su admiración por la “Generación Dorada”.

“Les rinden tributo permanentemente. Me parecía malo que los jugadores nuevos siempre tengan que hacer una mención a la ‘Generación Dorada’. Porque no hablan de jugar en la selección. Porque está bien el reconocimiento que tienen, pero hay una cosa media viciosa, porque no puede ser que cada vez que entrevisten a estos gallos jóvenes tengan que hacer mención a la ‘Generación Dorada’. No me parece tan espontáneo”, señaló el periodista, quien también justificó la marginación de Claudio Bravo de la última nómina de Chile.

“Quiero creer que Berizzo está pensando en el equipo en dos años más y que Bravo seguramente ahí no va a estar y que necesita ir proyectando a jugadores. Ahora si fuera ultra coherente con eso hubiesen salido un par más también de esta nómina. Pero hay hombres más fácil de sacar y otros más difíciles. En algún momento la decisión hay que tomarla”, dijo.

También tuvo palabras para el momento de la U y su lucha por evitar el descenso en medio de sus partidos de Copa Chile ante la UC.

“La U tiene que dedicarse a salvar la categoría, fundamentalmente. Que la Copa Chile, por ahí, se arrima, pero no es su prioridad. Ahora. ¿Qué pasa si se lo toma con demasiado relajo la U la Copa Chile y se come una grandota? Por el tema moral, si vienes de quedar eliminado ante un rival clásico de manera muy catastrófica, no viene bien”, afirmó, al tiempo que no se hizo mayores problemas en catalogar de “sapo” al capitán azul, Ronnie Fernández por sus mensajes de redes sociales.

“¿El sapo de Ronnie Fernández es para la prensa o para un compañero?”, se preguntó el periodista, quien finalizó su primer día en la emisora asegurando que las polémicas internas en el plantel universitario sólo demuestran lo “muy apichangados” que son algunos futbolistas del actual equipo azul.