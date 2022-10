De la Fuente tras revisar en TNT el patadón que le dio Opazo: “Ni Borghi ni Palma hicieron algún tipo de observación de por qué no se fue al VAR”

Fue una de las polémicas que dejó el empate 1-1 entre Colo Colo y Curicó Unido del domingo en el Estadio Monumental: el patadón de Óscar Opazo a Ronald de la Fuente, que sólo fue sancionado con tarjeta amarilla por parte del árbitro Julio Bascuñán.

Y pese al paso de las horas, el propio De la Fuente sigue molesto con la determinación que tomó Bascuñán. “En el momento que recibo el golpe, lo primero que se me vino a la cabeza es que era roja directa. Se lo comenté a Julio y él me dijo que desde el VAR le informaron que el golpe no había sido con la planta, pero yo le dije que independiente de que con qué superficie me golpeó, lo que se debía poner en criterio era la fuerza desmedida y la altura donde fue el golpe”, manifestó al respecto el carrilero zurdo de Curicó, en conversación con Radio ADN.

Tras ello, De la Fuente también manifestó su molestia con Claudio Borghi y Claudio Palma, quienes estuvieron a cargo de la transmisión oficial de TNT Sports del encuentro entre Colo Colo y Curicó Unido.

“Como mínimo esperaba que fueran al VAR a revisarla. Y ayer revisé el partido, lo vi otra vez, y ninguno de los comentaristas, lo que me pareció algo tremendo, ni Claudio Borghi ni Claudio Palma ni ninguno de los que estaban presentes, hicieron algún tipo de observación de por qué no se fue al VAR después de una jugada así”, expresó.

Asimismo, el jugador curicano criticó a Julio Bascuñán por el penal que cobró a favor de Colo Colo, tras una falta de su parte contra Marcos Bolados. “Sí, hay un contacto, pero en ningún momento hay un golpe en la cara, yo paso mi brazo por encima de su hombro y creo que se tergiversa con los ángulos de las cámaras, porque en ningún momento impacto su cara, es una disputa lícita por el balón. Creo que Marcos trató de sacar ventaja de esa situación. Yo mismo le dije a Julio en la cancha que la fuera a ver, porque no le toqué la cara. Sí, hubo contacto en el pecho o la altura de su hombro, pero producto del roce y de manera lícita”, argumentó.

Así fue la patada de Óscar Opazo a Ronald de la Fuente Foto: Captura TNT Sports

“Se termina condicionando el partido, se te queda una jugada anterior que pudo haber sido roja, ahora por una jugada para mí muy polémica es el penal, que para mí por ningún motivo fue, terminas quedando en desventaja en un partido súper importante”, complementó.

Para rematar sus descargos, De la Fuente sostuvo que “soy el primero en pensar que los árbitros jamás tienen la intención de equivocarse y si se equivocan es porque todos lo hacemos, pero en ese momento no me entraba en la cabeza que la patada que Óscar me dio y la infracción que yo hice que se cobró como penal, tuvieran el mismo castigo. En ese sentido fue lamentable, pero gracias a Dios supimos reponernos de ese gol en contra y terminamos empatando un partido en el que para nosotros era importante sumar”.