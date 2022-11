Manuel Neuer desafía régimen catarí y anuncia que usará jineta de capitán con los colores de comunidad LGBTIQ+ en debut mundialista

El anuncio forma parte de la campaña que han liderado los seleccionados europeos que intervienen del torneo en la nación catarí, en torno a darle su apoyo a una comunidad que en el país organizador es castigada con penas de presidio por sus expresiones de cariño, y que fue duramente cuestionada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Sí, lo llevaré”, afirmó el portero del Bayern Munich a la prensa deportiva internacional que llegó hasta el centro de entrenamiento de la Mannschaft, en Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha.

El anuncio de Manuel Neuer

“Aún no he vivido la experiencia, no sabemos lo que nos espera por esta acción; pero este brazalete sabemos que lo van a llevar otros equipos, no sólo nosotros”, afirmó el guardameta, cuyo gesto será replicado por los representativos de Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Gales, Francia y Dinamarca.

Manuel Neuer. Fuente: Instagram @manuelneuer.

“Tenemos el apoyo absoluto de los responsables de la Federación Alemana y vamos a seguir representando esta iniciativa”, insistió Neuer.

El anuncio llegó justo cuando la FIFA anunció que sus selecciones asociadas deberán usar frases de campañas medioambientales, de defensa de los menores y alimentarias en la fase de grupos y los cuartos de final del Mundial, como “salva al planeta”, “protege a los niños”, “comparte la comida” y “no a la discriminación”.

Manuel Neuer. Fuente: Instagram @manuelneuer.

Una medida que si bien está respaldada en el reglamento de la Copa del Mundo, que exige que la FIFA “autorice y proporcione vestimenta como los brazaletes de capitanes”, no será respaldada por los combinados europeos, cuya asociación (UEFA) ya dio el visto bueno a la campaña en apoyo a las minorías sexuales en Qatar.

“Es bueno que tengamos poder con otras naciones de Europa occidental”, finalizó el arquero.

[VIDEO] El “Tukoh Taka”: Lanzan himno de Qatar 2022 interpretado por Maluma, Nicki Minaj y Myriam Fares