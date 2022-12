Luka Tudor analiza su adiós de los medios y habla de su relación con Guarello: “Después de aclarar el tema, no hablamos más”

El 2022 fue un año convulsionado para Luka Tudor en cuanto a su trabajo en medios de comunicación. A su recordada salida de Radio ADN en medio de una fuerte polémica, en diciembre se sumó su salida del canal ESPN, lo que, por ahora, lo deja fuera del mundo de las comunicaciones.

Frente a dicho panorama, el exfutbolista aún no cuenta con mayores certezas para su futuro inmediato. “No sé si voy a echar de menos estar en los medios de comunicación. A lo mejor, sí. Igual me han llamado de un par de lugares y no solamente relacionado con dpeortes. Pero quiero estar tranquilo, quiero tomar vacaciones. Tengo que ir a España por temas de negocios. Y también, aunque suene raro y sin ánimo de quedar bien, yo muestro muy claras las emociones”, declaró en entrevista con LUN.

“La gente que me conoce sabe que si tengo pena o rabia, lo digo. Estoy tranquilo y contento porque este tipo de situaciones permite proyectarme en otras cosas. Por eso te digo que no sé si voy a volver algún día a las comunicaciones”, complementó.

En específico sobre su salida de ESPN, Tudor expresó lo siguiente: “Reconozco que fue sorpresivo, porque de acuerdo a lo que se me decía, tenía una buena evaluación en términos televisivos. Pero la verdad es que se me dio una explicación. No sé si es necesario entrar en detalles, pero no sólo en ESPN, sino que en todos lados están pasando este tipo de cosas. Así que no duró mucho la reunión. Dije ‘okey’ y di las gracias. Salieron otros compañeros. Pero estoy tranquilo”.

Al hablar de sus nuevas proyecciones laborales, el exdelantero estableció que “no descarto nada. La verdad es que yo creo que tengo talento para las comunicaciones. Soy igual en cámara como con mis amigos en un asado o en mi diario vivir. Al principio no era así, todavía era medio jugador, como que no había cambiado el chip. Pero nunca le he faltado el respeto a nadie y si lo hice, pido las disculpas del caso, en serio. Nunca ha sido mi ánimo de ofender ni meterme en las vidas privadas y en ese sentido pude tener una línea correcta”.

Su relación con Guarello

Por otro lado, Luka Tudor se refirió a su controvertida salida de “Los Tenores” de Radio ADN. “Eso fue mucho más duro, más complicado porque hubo una exposición que fue mal. Hubo un enfrentamiento ficticio. No te voy a decir que no me complicó, me complicó, sí por la exposición, pero ya pasó. En verdad, que les vaya la raja. No soy rencoroso”, expresó.

Al ser consultado por su relación con el periodista Juan Cristóbal Guarello, el hoy exrostro de ESPN explicó que “después de aclarar el tema, no hablamos más. Y tampoco ha hablado con nadie porque ya fue”.

Además, dijo no estar al tanto de cómo se filtró un audio de WhatsApp que marcó aquella polémica con Guarello y en la que también estuvo involucrado Francis Cagigao. “No tengo idea y, en verdad, ya di vuelta la página”, aseguró.