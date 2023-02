Chandía reafirma su acusación contra Tinelli por intento de soborno: “Me acuerdo cómo llegaron los tipos e incluso tengo testigos”

Carlos Chandía, exárbitro FIFA, volvió a referirse a su acusación contra el argentino Marcelo Tinelli, por un presunto intento de soborno en el marco de la Copa Libertadores 2009. El actual alcalde de Coihueco reafirmó sus dichos contra el empresario vinculado a San Lorenzo de Almagro y aseguró tener pruebas que dan fe de su versión de los hechos.

“No me han llamado de Argentina, solamente leí unas declaraciones de unos periodistas argentinos que decían que yo estaba loco. Seguramente el accidente me dejó loco, capaz que sea así, pero yo me acuerdo perfectamente de cómo ocurrió eso. Me acuerdo cómo llegaron los tipos e incluso tengo testigos. Un amigo me acompañó y tengo hasta una grabación. No fui tan tonto”, comenzó diciendo Chandía, en entrevista con “Los Tenores” de Radio ADN.

“Venían con la chiva de ofrecernos sponsor para la camiseta, venían a ofrecernos indumentarias. Nosotros en ese tiempo teníamos la misma marca que usaba la selección, eso habíamos conseguido. Entonces, era raro que vinieran a eso”, continuó.

Ante ello, el actual jefe comunal de Coihueco contó que “le dije a un amigo ‘acompáñame, porque esto me huele raro’, así de simple. Le pedí a mi amigo que me acompañara y él llevó una grabadora. Lo que no sé es dónde está el cassette, pero mi amigo, llevó la grabadora y grabó todo”.

Al recordar cómo fueron los hechos, Chandía aseguró que “me llamaron de Santiago y me dijeron que venían a hablar conmigo del tema de la marca de la camiseta. No entendía nada, entonces le dije a este amigo que me acompañara. Me acompañó mi amigo a Concepción y tal como lo conté, estos argentinos me pidieron pasar a cambiar unos dólares. Y como era la hora de almuerzo nos invitaron a Lenga... me acuerdo que pedí los platos más caros, porque sabía a lo que venían. El tema del uniforme de los árbitros era un pretexto”.

carlos chandía (ANDRES PINA/PHOTOSPORT/ANDRES PINA/PHOTOSPORT)

“Quedaron preocupados por mi amigo, me preguntaron ‘¿quién es este tipo?’ y yo les dije ‘es un amigo de mi absoluta confianza’. Les costó hablar del tema y después, cuando los pasamos dejar al aeropuerto, me decían que lo más probable es que Tinelli me iba a pasar a saludar al camarín. ‘Dígale a ese tal Tinelli que no se preocupe de ir a saludarme al camarín, porque con la patá en la raja que le voy a pegar, lo voy a dejar allá mismo en Argentina’, les respondí. Y créanme que me complicó, porque después de eso, cuando llegué al estadio en Paraguay, lo busqué por todos lados y por Dios que le sacaba la cresta ahí mismo”, prosiguió.

Según el relato de Chandía, estos supuestos intermediarios de Marcelo Tinelli “se fueron asustados” tras su dura advertencia.

No encuentra la prueba

Al ser consultado por la grabación de aquella conversación, el exárbitro dijo que “no tengo idea dónde está el cassette. No lo sé, pero lo voy a seguir buscando. Le encargué a mis hijos para ver si lo ellos lo tienen. Ojalá que lo puedan encontrar para que puedan ser testigos de lo que digo”.

La acusación de Chandía hace relación a la previa de un partido entre San Lorenzo y Libertad en Asunción, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2009. En aquella oportunidad el cuadro paraguayo se impuso por 2-0. Además, cabe consignar que el “Cuervo” terminaría en el último puesto de su grupo en aquella edición del máximo certamen continental.