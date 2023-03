Borghi acusa hostigamiento de hinchas de Colo Colo por WhatsApp: “Me voy a tomar el trabajo de saber quién les pasó mi número y los voy a denunciar”

Tras la última edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, que terminó igualado sin goles, Claudio Borghi realizó una grave denuncia. El “Bichi”, quien formó parte de la transmisión oficial en TNT Sports, acusó hostigamiento por parte de hinchas del “Cacique” a través de WhatsApp.

Durante la edición de este lunes del programa “Futuro Fútbol Club”, Borghi mostró su preocupación por el clima de violencia en el que se llevó a cabo el duelo entre albos y azules, y tras ello dio a conocer este amedrentamiento de presuntos fanáticos de Colo Colo.

“Voy a contar un tema personal: anoche me detuve hasta varias horas de la madrugada, porque un grupo de chicos, o no sé, voy a averiguarlo, me agrega a un chat que es de ellos, con mi teléfono personal y me empiezan a agredir”, partió relatando el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

“Uno puede decir ‘¿serán de Católica? ¿serán de la U?’ No, son de Colo Colo. Entonces, me voy a tomar el trabajo de saber quién les pasó mi número y los voy a denunciar. Porque una cosa son las redes sociales, pero otra cosa es mi teléfono personal, es mi intimidad”, continuó.

El multicampeón como DT con Colo Colo detalló que “son como 10 participantes y les dije ‘yo espero una respuesta escrita de cada uno de ustedes, si no la tengo voy a ir a la PDI, porque ustedes están usando un teléfono privado para faltarme el respeto’”.

Tras ello, el actual rostro de TNT Sports reveló lo que habría llevado a estos supuestos hinchas del “Cacique” a ejercer este hostigamiento. “Yo digo a qué momento estamos llegando. Podrás estar de acuerdo o no con mis colores, con mi camiseta, pero esto de tirarle bengalas como si fueran proyectiles balísticos a una tribuna es una locura”, sostuvo.

“Todo el mundo sabe que soy de Colo Colo, qué duda cabe de eso, sin embargo yo dije ayer en la transmisión que me parece que es una locura que hayan tenido cuatro horas encerrada a la gente de Universidad de Chile a pleno sol. Después salen unos hueones y te gritan groserías…”, prosiguió.

“Esto está empeorando”

Más allá de su situación en particular, Borghi dejó una reflexión sobre la violencia en el fútbol. “Esas agresiones me preocupan y, como persona de fútbol, me dan vergüenza. Yo voy al estadio desde los 10 años y me da vergüenza que no pueda usar la camiseta que me gusta porque un grupo de rivales me puede agredir. Me da vergüenza el hecho de no poder ir con mi hijo al estadio. Esto está empeorando, educacionalmente estamos cayendo en un pozo muy importante”.

“Yo hace 30 años vivo acá en Chile y al comienzo me costó entender cómo hablaba el chileno, porque habla rápido. Ahora, después de 30 años, me cuesta más. Yo voy al estadio y no entiendo lo que me dice la gente”, agregó.

Para ir cerrando, Claudio Borghi manifestó que “si no le ponemos un paro, esto va a empeorar. Ayer había una gran cantidad de gente, lindo el estadio, hasta que aparecen los de siempre que echan a perder el espectáculo de 40 mil personas. Y nosotros, a veces, tenemos que estar más preocupados de lo que pasa en las tribunas de lo que pasa dentro de la cancha”.

“Yo no entiendo a qué persona se le ocurre tirar una cortaplumas abierta, porque tenía abierta el cuchillo y la tijera, o sea, el que tiró lo hizo para lastimar. Y cobarde, porque lo hizo para lastimar a alguien como Castro que estaba en el piso. Yo no entiendo. Ahora, un tipo tiró, pero los que están alrededor, ¿no lo ven? ¿nadie tiene los huevos para decir ‘este fue’?”, remató.