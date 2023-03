Daniel Morón aseguró que el episodio de violencia de género de Jordhy Thompson “nos hace daño”

Daniel Morón, gerente deportivo de ByN, la concesionaria que administra a Colo Colo, salió este fin de semana a comentar el impacto que tuvo en el club albo el episodio de violencia de género protagonizado por el futbolista formado en la tienda alba, Jordhy Thompson, una agresión a su expareja que le valió el masivo repudio de la opinión pública y su inmediata marginación del plantel profesional del Cacique.

Los dichos de Morón llegaron luego de la derrota popular en El Salvador, donde el cuadro dirigido por Gustavo Quinteros cayó sin apelaciones ante Cobresal por 3-1.

“Preocupa no ganar y encima no ganar bien, pero tenemos la esperanza de que este equipo vuelva a tener la jerarquía que debe tener un equipo como Colo Colo”, afirmó el otrora campeón de la Libertadores ‘91 con el Cacique, quien no le hizo el quite a la polémica suscitada con la marginación de Thompson.

El daño de Thompson a Colo Colo

“Siempre cuando pasan cosas con jugadores, siempre hace daño. Así como lo que pasó el domingo en el Superclásico. Lo de Jordhy Thompson nos hace daño, así como las peleas internas también” , aseguró el dirigente de ByN.

“Es muy lamentable lo que sucedió, nos duele mucho a todos. Estamos totalmente en contra de lo que fue. Por lo mismo, estamos dándole el apoyo psicológico y Jordhy entró en terapia con profesionales, y esperamos que lo puedan ayudar a corregir su conducta”, aseveró el dirigente, quien aclaró que de ahora en más estarán muy atentos a las recomendaciones de los especialistas respecto de la situación del futbolista.

“Estaremos atentos a todo lo que venga, a lo que nos digan los profesionales para hacer, por el bien el jugador, para que corrija su conducta...”, finalizó el argentino.

