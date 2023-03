Daniella Chávez se fue contra Berizzo tras victoria de Chile: “Esta selección está para pelear el último puesto para clasificar al Mundial”

Pese al agónico triunfo por 3-2 que obtuvo anoche la selección chilena ante Paraguay, con un autogol del arquero guaraní en tiempo adicional, la modelo y empresaria Daniella Chávez lanzó duros cuestionamientos al trabajo de su entrenador, el argentino Eduardo Berizzo; y el representante de las máximas figuras de la Roja, el también transandino Fernando Felicevich, a quienes responsabilizó por el bajo nivel evidenciado por el combinado nacional en el césped del estadio Monumental.

Reconocida amante del fútbol, la exconejita Playboy se fue con todo en contra de Felicevich y Berizzo, debido a que la victoria ante Paraguay, que le dio el primer triunfo al entrenador en la banca de Chile, no dejó demasiado para ilusionarse de cara a las próximas eliminatorias mundialistas.

Algo que Daniella anticipó en su cuenta oficial de Twitter, donde horas antes del duelo amistoso de la Roja, lapidó el trabajo del DT.

Las criticas a Eduardo Berizzo

“¿A qué hora es la despedida de Berizzo mañana (lunes) contra Paraguay? Creo que Felicevich ya baraja un par de nombres de entrenadores para su selección (...) me gustaría tener la fe que se tiene Berizzo que va a seguir al mando de la selección”, apuntó la modelo, quien luego del final del encuentro pidió no olvidar “lo mal que está Chile” bajo el mando del argentino.

“Que esta victoria no borre lo mal que está Chile. ¡Una golondrina no hace verano! Se ganó a un mediocre Paraguay, que hoy lo más probable se quede sin DT. Berizzo no juega a nada. ¡Si no fuese por el arquero paraguayo, Berizzo estaría fuera! Chile pierde la concentración muy fácil, se van del juego y el rival siempre aprovecha. Alexis salvó la noche y al DT (...) y Felicevich sigue respirando tranquilo”, afirmó la blonda, quien incluso adelantó que esta selección chilena no tiene el nivel para pelear por los primeros puestos en las eliminatorias y que, de no ser por otros combinados nacionales que están con un bajo nivel de competencia, la Roja bien podría quedar fuera del Mundial EE.UU-Canadá-México 2026.

Daniella Chávez criticó el triunfo de la Roja ante Paraguay. Fuente: Twitter @daniellachavezc.

“¡Felicevich está feliz porque su DT seguirá un partido más y podrá seguir metiendo a sus jugadores! La selección de Felicevich 3 vs Paraguay 2. ¡Se ganó a un equipo que está mucho peor que Chile y costó mucho!”, comentó.

“Esta selección está para pelear con Bolivia, Venezuela y Paraguay el último puesto para clasificar al Mundial. ¡Que el triunfo no borre lo mal que se juega!”, sentenció Chávez, quien insistió en la incapacidad del entrenador para sacarle rendimiento a la selección chilena.

“Usted y yo sabemos que #Berizzo no es para la selección y la selección no es para Berizzo (...) hoy el gato recuperó una vida. ¡Pero el elástico en algún momento se corta!”, finalizó.

Daniella Chávez criticó la capacidad de Eduardo Berizzo. Fuente: Twitter @daniellachavezc.