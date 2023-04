“Lo digo también como colocolina”: Antonia Orellana cuestiona a Colo Colo por falta de protocolo por VIF en caso Jordhy Thompson

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó este martes a Colo Colo por no tener protocolos reconocidos para asumir los casos de violencia contra la mujer dentro de su plantel profesional, luego de conocerse nuevas y graves denuncias de actos violentos realizados por el juvenil Jordhy Thompson en contra de su expolola.

La jefa de la cartera de la mujer se pronunció en la sala de conferencias del Congreso Nacional respecto de las últimas denuncias recibidas en contra de Thompson, quien este martes fue apartado del plantel profesional y la convocatoria de los albos para el encuentro de Copa Libertadores, ante los venezolanos de Monagas SC, una medida que no dejó conforme a la autoridad ministerial, principalmente, por la falta de una postura más firme y clara del club albo en la materia.

Las críticas de la ministra a Colo Colo

“Desde que tuvimos conocimientos de los primeros hechos tomamos contacto y estamos atentas a las necesidades de apoyo que pueda tener la víctima”, apuntó Orellana, quien se manifestó extrañada por la ausencia de protocolos en el Cacique para abordar integralmente los casos de VIF entre los futbolistas de la institución.

Un tardío comunicado de Colo-Colo enciende las redes: Nuevamente Jordhy Thompson fue separado del primer equipo mientras se investiga

Gustavo Quinteros hace reprochable declaración sobre el caso Jordhy Thompson: “Hay una relación enfermiza, de culpabilidad de ambos”

“En particular, a mí me causa mucha curiosidad cómo los clubes tienen cláusulas de comportamiento relativas al carrete pero no a delitos tan graves como la violencia contra las mujeres”, señaló Orellana, quien de todos modos valoró que Colo Colo, en esta ocasión, haya sido más explícito respecto del motivo de las sanciones al jugador.