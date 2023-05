“Haciendo el sacrificio económico”: amigo de Fabián Castillo aseguró que delantero colombiano quiere dejar Colo Colo

Un amigo del delantero colombiano de Colo Colo, Fabián Castillo, encendió este fin de semana las primeras alertas a los dirigentes de la concesionaria de ByN, luego de afirmar en una entrevista al programa radial “Deporte en Común” que el futbolista cafetero no lo ha pasado bien en el club popular y que por ello se plantea dejar Macul a mediados de este año.

Fue el también futbolista Andrés Ramiro Escobar quien hizo la revelación en el programa radial colombiano respecto del futuro del delantero que arribó este año a Colo Colo desde el Xolos de Tijuana, y que en su paso por Macul ha disputado nueve partidos en lo que va de temporada, anotando dos goles y entregando un par de asistencias.

Quiere irse de Colo Colo

Uno de las razones para el bajo rendimiento del cafetero ha estado vinculado a las lesiones que no le han permitido a Castillo tener la regularidad deseada en el Cacique. Esto, porque la última vez que vio acción el delantero fue en el partido por Copa Chile, frente a Santiago City, donde ingresó a los 68 minutos de partido en reemplazo de Alexander Oroz y tan sólo nueve minutos después debió abandonar la cancha del estadio Monumental por molestias físicas.

“Estuve en Chile hablando con Fabián Castillo, y me comentó que también le gustaría regresar. Me dijo que si yo volvía él también, haciendo el sacrificio en lo económico”, aseguró Escobar en su entrevista, donde afirmó que ni siquiera el aspecto económico sería un problema, ya que los deseos de Castillo por dejar al club albo son tan grandes que no se haría problemas en negociar un menor sueldo para llegar al fútbol de su país.

De momento, y a medida que avanza en su recuperación física, el delantero mantiene la ilusión de poder sumar minutos en los próximos encuentros de Colo Colo. Dos por Copa Libertadores, ante Boca Juniors y Deportivo Pereira; y otro por la Copa Chile, frente a Unión La Calera.

Todos ellos, mientras espera que su representante pueda aclarar con ByN su futuro de cara al segundo semestre de este año.