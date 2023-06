Formador de Bravo furia con anuncio de Berizzo: “Injusto que no lo tenga contemplado a futuro porque no quiso estar ahora”

La decisión de Claudio Bravo de no sumarse a los trabajos de la selección chilena por privilegiar sus vacaciones familiares, y la posterior respuesta del entrenador de la Roja, Eduardo Berizzo, de tener “un trato justo” con los deportistas que se comprometieron con los trabajos de la Roja, de cara a sus próximos partidos amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, causaron un verdadero terremoto en el mundo del fútbol.

Uno que dejó de manifiesto la molestia del entrenador de la selección, quien en conferencia de prensa fue enfático en demostrar su incomodidad ante la ausencia de Bravo.

La decisión de Eduardo Berizzo

“El compromiso en la selección mostrado por todos los futbolistas convocados ha sido muy alto y me gustaría hablar de los presentes, no de los ausentes (...) hay futbolistas que terminaron hace 10 días y no dejaron de entrenar para estar; otros todavía no tienen club o claro su futuro, y están acá; y otros que por competencia o compromisos llegarán después del partido con Cuba. Eso es lo que quiero ver de mis futbolistas”, señaló el DT, cuyas palabras no cayeron muy bien en el formador de Bravo, el retirado arquero profesional, Julio Rodríguez.

“No es justo. Claudio merece vacaciones, ha tenido un año bien duro, jugando varios torneos. A lo mejor no jugó tanto, pero tenía que viajar, entrenar todos los días y eso desgasta. En el fútbol europeo las exigencias son mayores y bueno, hay que estar en buenas condiciones siempre”, señaló Rodríguez en bolavip.com.

“Conociéndolo a él, lógico que quiere estar en la selección, pero también se tiene que cuidar y quiere compartir con gente, también. Hay que entender que está a un máximo rendimiento. Necesita ahora, de preocuparse de él mismo”, insistió el mentor del portero formado en Colo Colo, quien aseguró que sería “injusto” si Berizzo decide a futuro apartar a Bravo del proceso mundialista de la Roja.

“Cada entrenador tiene su idea en relación a cómo manejar el grupo, pero en este caso es injusto que no lo tenga contemplado para más adelante porque no quiso estar ahora”, agregó.