“Sería una falta de respeto hablar de Colo Colo”: Arturo Vidal no cree que siga en Flamengo, pero asegura que le gustaría volver a Chile

Arturo Vidal aseguró este lunes, en su arribo a Santiago para integrarse a los trabajos de la selección chilena de cara a sus próximos partidos amistosos frente a República Dominicana y Bolivia, que ve imposible seguir en Flamengo una vez que finalice a fin de año su contrato con el cuadro carioca.

Del mismo modo, el futbolista formado en Colo Colo señaló que una vez desvinculado del cuadro brasileño, le “encantaría volver” a Chile, aunque prefirió evitar polémicas al revelar eventuales negociaciones preliminares con el Cacique.

El presente de Arturo Vidal

“Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre”, afirmó Vidal. “Me encantaría volver (a Chile). Quiero cumplir lo que me queda de contrato y ojalá ser campeón con Flamengo en los tres torneos que tenemos, pero después veremos qué pasa”, agregó el nacional, quien insistió en que por “respeto” a su actual equipo, no hablaría de un eventual y esperado retorno a Macul en 2024.

“Sería una falta de respeto hablar de Colo Colo porque tengo contrato con Flamengo”, dijo el King.

Respecto de su actual momento físico y deportivo en Flamengo, donde no es considerado por Jorge Sampaoli entre los titulares, Vidal apuntó que pese a ello está en un “ciento por ciento”.

