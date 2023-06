“Capaces de matar a la mamá para estar”: juez de línea Víctor Fuentealba confirma crisis del arbitraje tras denuncia contra Bascuñán

Un nuevo antecedente, que confirmaría la crisis que vive por estos días el arbitraje chileno luego de la denuncia hecha por Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza en contra de Julio Báscuñán, por hacer coincidir sus partidos fuera de Santiago junto a Leslie Vásquez, se conoció esta semana en palabras del juez asistente Víctor Fuentealba, quien aseguró que la Comisión de Árbitros “protege un séquito de árbitros”.

En conversación con el programa “Al aire libre”, de radio Cooperativa, el árbitro, que no es convocado a partidos de los torneos nacionales desde 2022, expuso lo que a su juicio es una verdadera “cofradía” entre los integrantes de la comisión de arbitraje, que finalmente favorece a unos pocos jueces en desmedro de una gran mayoría de árbitros.

La nueva crisis del fútbol chileno

“Yo estaba en todos los partidos, en Copa Chile, nunca tuve un error ni me equivoqué. Después Carlos Ulloa me llamó y dijo que me querían sacar del arbitraje porque no estaba alineado con la comisión. Lo encontré horrible”, recordó Fuentealba, quien tras sufrir una lesión el año pasado, no regresó más a una convocatoria, siendo el partido entre Coquimbo y Universidad de Chile (del 9 de abril) el último donde vio acción.

“Me certifiqué como VAR y alcancé a ir una vez. Luego no me consideraron más”, acusó el árbitro, quien aseguró que luego de conocerse la denuncia de sus colegas Nahuelcoy y Toloza, sus apariciones en partidos oficiales disminuyó ostensiblemente.

“Cindy me dijo que no puede dar mayores antecedentes porque hay una investigación y ellas tienen que declarar. Está claramente afectada y se vio mermado su arbitraje, porque en las designaciones empezó a desaparecer de a poco, tanto en Conmebol como en el Campeonato Nacional”, afirmó.

“Hay mucha gente que está en silencio, sobre todo árbitros de Segunda División, o asistentes de Segunda División y árbitros de Primera División que están disconformes o árbitros asistentes, por las designaciones porque juegan una o dos veces al mes”, agregó.