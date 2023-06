Denuncia de Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza contra Julio Bascuñán desata un terremoto en el arbitraje chileno

Una crisis de proporciones es la que podría llegar al arbitraje chileno luego de revelarse esta semana variados antecedentes respecto de la denuncia realizada por las juezas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza en contra del exmiembro de la Comisión de Árbitros, Julio Bascuñán, y su colega Leslie Vásquez, respecto de una “relación impropia” de la pareja en la designación de partidos del torneo nacional.

Según la información entregada esta mañana por adnradio.cl, Nahuelcoy y Toloza fueron citadas al tribunal de disciplina de la ANFP por no respetar el “anonimato” en su denuncia contra Bascuñán, a quien acusaron de faltar al Código de Ética del arbitraje nacional durante su ejercicio en la comisión al fomentar “una relación sentimental” con Vásquez al asignarse partidos del campeonato nacional, fuera de Santiago, entre ambos.

Otro golpe a la ANFP

En específico, la denuncia de las asistentes arbitrales apunta a “cuatro partidos de Primera División y uno de Copa Chile, en 2022; más otros dos de Copa Sudamericana de este año”. Sin embargo, y como expone la emisora radial, sus acusaciones fueron “desestimadas por las autoridades” arbitrales.

Es por ello, y ante la posibilidad de un impacto mediático en sus acusaciones, el actual presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, recomendó que dichos “cuestionamientos, desarrollados de forma anónima”, deberían ser pasados a “instancias legales”.

Dicha gestión no tardó en concretarse, señala el medio radial, puesto que tal anonimato “no se respetó” y ahora, tanto Nahuelcoy como Toloza, fueron denunciadas formalmente por las instancias judiciales de la ANFP por “presunto daño grave” a la imagen del arbitraje nacional.

Daño a la imagen del arbitraje nacional

Esta semana ya declararon en la indagatoria tanto Bascuñán como Vásquez y el propio Tobar. Y para la siguiente, se espera que lo hagan las denunciantes, quienes en palabras de ADN, podrían sufrir “severas sanciones” por el daño a la imagen del colegio arbitral.