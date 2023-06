“¡Cayó la guillotina! No jugó más”: Guarello reveló el motivo de porqué Darío Lezcano no es considerado en Colo Colo

Juan Cristóbal Guarello expuso esta semana, en su streaming “La Hora de King Kong”, los motivos que habría tenido el técnico Gustavo Quinteros para “cortar” del equipo al delantero paraguayo Darío Lezcano, quien pese a recuperarse de sus lesiones y haber anotado uno de los goles de Colo Colo en el amistoso frente a Deportivo Cali, no será considerado por el DT para el trascendental duelo copero de esta tarde ante Deportivo Pereira.

Aún cuando los albos han tenido variados problemas para anotar goles esta temporada, y jugarse hoy su continuidad en Copa Libertadores, la ausencia de Lezcano -en su puesto de “9″ se ha consolidado el juvenil Damián Pizarro-, y los deseos de ByN por desprenderse del futbolista, han marcado la agenda del Cacique.

Un tema del que no quedó ajeno Guarello en su recientemente estrenado espacio de Youtube, donde reveló detalles desconocidos del verdadero motivo que mantiene al goleador guaraní fuera del radar de Quinteros.

La teoría de Juan Cristóbal Guarello

“Pese al gol a Cali, donde lo hicieron jugar cuatro minutos, igual no lo iban a poner ante Calera (el próximo martes 4 de julio, por la Copa Chile) y no esta contemplado para el jueves (ante Deportivo Pereira). Físicamente está bien, entrenando dos veces a la semana en jornada doble y a la par de sus compañeros”, indicó el periodista deportivo.

“¿Por qué con el déficit de gol de Colo Colo, mandando a Damián Pizarro al frente y con un Leandro Benegas que no da el ancho, Lezcano no juega? ¿Qué pasa con Lezcano?”, prosiguió el comentarista, quien se la jugó por un conflicto irreconciliable entre el DT y el jugador.

“Acá hay dos temas. Uno, que es un jugador de cierta trayectoria, entonces no le vienen con cosas. Lezcano tuvo un problema familiar, la familia está en Paraguay, y de ahí Colo Colo se anduvo agarrando para que se fuera, pero él no quiere perder plata”, comentó Guarello.

“Está sin ni uno”: Guarello asegura que Sergio Jadue enfrenta problemas económicos en Miami

Siete eliminaciones en 15 años: la maldición “Monumental” del sexto partido de Colo Colo en la Libertadores

“Resulta que cuando Colo Colo empieza a jugar mal, Quinteros hacía muchos cambios en los entrenamientos y en un momento les dijo a los jugadores: ‘Ustedes no entienden lo que yo quiero’. Lezcano le dijo: ‘Quizás usted no se explica bien. Si explicara bien, entenderíamos’. ¡Cayó la guillotina! No jugó más Lezcano”, afirmó el periodista, quien aseguró que desde aquel incidente el destino del paraguayo en Colo Colo quedó sentenciado.