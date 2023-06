“Está sin ni uno”: Aseguran que Sergio Jadue enfrenta problemas económicos en Miami

Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP, se encontraría atravesando dificultades económicas en Miami, según reveló Juan Cristóbal Guarello. Al parecer, el antiguo líder del fútbol chileno comparte habitación con su madre con el fin de ahorrar dinero.

Juan Cristóbal Guarello reveló recientemente en su canal de YouTube “La Hora de King Kong” cómo es la vida actual del antiguo dirigente chileno.

Sergio Jadue abandonó el país el año 2015, tras verse involucrado en los casos de corrupción de la FIFA. En ese entonces señaló: “Me voy de vacaciones unos días…”. Días después se supone que renunció a sus cargos como dirigente y se radicó en los Estados Unidos, donde se acogió a una delación compensada del FBI en el caso FIFAGate, y donde se encuentra impedido de toda actividad ligada al fútbol.

[ LEE TAMBIÉN: “Diva con un ego desmesurado”: en Francia arremeten con todo contra Marcelo Bielsa ]

Si bien hace un año se hablaba mucho acerca de la próspera situación económica de Sergio Jadue en Estados Unidos, donde supuestamente desempeñaba un empleo bien remunerado en una empresa de alquiler de embarcaciones, ahora la realidad parece haber cambiado para el ex presidente de la ANFP.

El periodista deportivo afirmó que Jadue, quien enfrenta acusaciones de soborno y corrupción, está pasando por momentos difíciles en el sur de Florida. “Jadue está sin ni uno. Es más, un amigo lo fue a ver a Miami y está durmiendo en la misma pieza que la mamá”, aseguró el comunicador.

[ Te podría interesar: Ben Brereton cada vez más chileno: debutó en una cancha de tierra al jugar una pichanga en Valparaíso ]

De acuerdo con Guarello, el ex presidente de la ANFP anhela regresar a Chile, ya que el dinero no le alcanza en Miami. A pesar de contar con un trabajo lucrativo en el pasado, las cosas no han salido como esperaba. “Está con el agua hasta el cogote esperando que de una vez salga la resolución de los tribunales de Estados Unidos para poder volver a Chile, porque en Miami ya no tiene nada. Ese como arriendo de lanchas que le salió a Jadue se lo puso a un amigo de acá y se le quemó una lancha. Todo le ha salido mal”, reveló el periodista.

“Está tan corto de plata que Jadue va a dar la exclusiva y va a contarlo todo, pero con el billete en la mano”, añadió Juan Cristóbal.