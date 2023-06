“No me podía aguantar”: Rodrigo Sepúlveda repasó a Gustavo Quinteros y a Colo Colo por su eliminación en Copa Libertadores

Rodrigo Sepúlveda realizó esta tarde lapidarios comentarios en contra del técnico Gustavo Quinteros y su equipo, Colo Colo, luego de concretar ayer su eliminación en Copa Libertadores al empatar sin goles con Deportivo Pereira en el estadio Monumental.

Las duras críticas del conductor de “Meganoticias Alerta” las realizó luego de recibir el despacho de uno de los periodistas del programa (Julio Ahumada), quien le informó de los desórdenes provocados anoche en la Alameda, en un sector de la comuna de Estación Central, por un grupo de hinchas de Colo Colo que se enfrentaron tras finalizar el partido.

Las críticas de Sepúlveda a Colo Colo

“Lo que se tendría que preocupar Colo Colo es de lo mal que jugó ayer. O sea, si Colo Colo quiere avanzar en la Copa Libertadores de América, jugando en su casa, con un estadio maravilloso, lleno de hinchas, lleno de fanáticos que incluso llegaron de regiones, es matándose en la cancha. ¡Y no se puede seguir perdiendo goles como se perdió ayer! Punto final”, inició “Sepu”, quien no ocultó su ofuscación por una nueva eliminación copera del Cacique en su estadio.

“Sé que ya va a venir un bloque deportivo con Marcelo González, pero no me podía aguantar. Porque si nos quedamos con la pelea de los barristas, nos vamos a quedar con eso como el gran titular. ¡Colo Colo ayer, prfff! Yo lo comentaba ayer en Youtube con ustedes. Anoche, anoche, tarde. Y yo no puedo creer cómo un técnico como Quinteros no se da cuenta que (Carlos) Palacios no es un ‘10′. Que (Damián) Pizarro es un muy buen jugador. ¡Pero no hace goles! ¡Cómo no se dan cuenta!”, prosiguió el periodista, a esas alturas, ya desaforado en sus críticas al entrenador popular y el planteamiento que privó a los albos de seguir en competencia en la Copa Libertadores.

“¿Cuántas pelotas le llegaron a (Marcos) Bolados? ¿Cuántos pases le llegaron a Pizarro en un mano a mano, del ‘10′? ¿Cuántos cambios de frente hizo el ‘10′ a los laterales? A (Jeyson) Rojas o a (Agustín) Bouzat. ¿Cuántos?”, se quejó.

“Entonces, hay que darse cuenta que si tengo a (Leandro) Benegas o a (Darío) Lezcano en el banco, los pongo de área. Dejo a Bolados abierto, adelanto a Bouzat. ¡Juego a atacar! ¡Si tengo que ganar el partido! Uno a cero. ¡Necesitaba un uno a cero para avanzar! ‘Ay, no, es que ahora vamos a la Copa Sudamericana y ahí nos vamos a jugar todo’, dijo el presidente de ByN. Eso es conformismo”, reclamó.