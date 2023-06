Rodrigo Sepúlveda inicia su aventura semanal en Meganoticias Alerta: “Somos un vehículo para mucha gente”

Rodrigo Sepúlveda debutó este martes con su nuevo franjeado semanal de “Meganoticias Alerta”, y lo hizo minutos antes de comenzar su programa, en el matinal “Mucho Gusto”, con un potente mensaje a las autoridades de Gobierno por su gestión para enfrentar las consecuencias del duro frente de mal tiempo que afectó estos últimos días a la zona centro-sur de Chile, y que dejó varias ciudades y zonas del país destruidas por los deslizamientos de tierra producidos por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas.

Fue durante la presentación que hicieron del nuevo franjeado noticioso en “Mucho Gusto”, donde el periodista sinceró que su espacio, que irá desde el mediodía a las 15:00 horas, de lunes a viernes, apuntará a lo que ha sido ya su sello en las emisiones de fin de semana de su espacio: ser el puente y la voz de la gente.

El estreno semanal de Rodrigo Sepúlveda

“Qué lindo que estén acompañando a la gente. Bueno, la intención nuestra es esa. Es estar, desde las 12 a las 3, que hoy día comenzamos, acompañando a todas las personas que necesiten que nosotros podamos poner al aire”, reveló Sepúlveda, visiblemente afectado por los daños producidos por las lluvias en las viviendas de Licantén.

“Al final, somos un vehículo para mucha gente también (...) hay zonas donde no hay agua potable. Entonces, cuando te dicen: ‘No, el Estado va estar presente’. Bueno, hay gente que no tiene agua potable. Hay gente que recibe platos de tallarines, con mucho cariño, de parte de gente solidaria, de sus vecinos. Pero hay gente que no tiene ni donde cocinar”, agregó el periodista, quien junto a Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, cuestionaron lo que, a su juicio, ha sido una reacción tardía de las autoridades de Gobierno.

“Ese es un tema muy importante que hay y que vamos a ir tocando hoy día (...) el concepto para mí es ‘sálvate como puedas’. Ese es el concepto y eso es lo que yo he visto en gran parte de este país durante todo el fin de semana”, afirmó Sepúlveda, quien al comenzar su espacio reafirmó sus intenciones.