“Si me necesitan voy a estar”: Claudio Bravo evita conflicto con Berizzo luego de su ausencia de la Roja en amistosos

Claudio Bravo explicó este fin de semana los motivos que tuvo para no sumarse a la selección chilena en sus últimos partidos amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, y en cambio, preferir tomarse unos días de vacaciones junto a su familia una vez finalizada la temporada de La Liga española, donde juega en el Betis.

Sin querer entrar en conflictos con el entrenador de la Roja, Eduardo Berizzo, quien en su momento había hecho evidente su molestia con la decisión del capitán de la selección, Bravo optó por manifestar sus deseos de participar en el proceso eliminatorio al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La explicación de Claudio Bravo

Lo hizo en Chillán, luego de participar una clínica futbolística dedicada a un grupo de niños, donde reconoció su interés en seguir formando parte del proceso mundialista de Berizzo en la medida que su rendimiento deportivo se lo permita.

“Eso lo va a marcar el rendimiento, lo que vaya a hacer en mi club (Betis). Debo llevar lo que me toca ahora de la mejor manera posible. Cuando consigues eso las puertas siempre están abiertas”, explicó el arquero en latercera.com, quien aseguró en el medio de circulación nacional que su ausencia en los amistosos de Chile en la pasada fecha FIFA fueron por un tema de recuperación física, debido a su edad actual.

“Me considero una persona tranquila. Estoy en una situación de mi carrera en que sé de sobremanera cómo actuar, cómo tomar cada desafío y siempre voy a estar ahí para la Selección. Lo que sí, y que ahora dejé claro, es que necesitaba un periodo de descanso, voy a cumplir 41 años (en abril de 2024). Quieras o no, eso se nota”, se excusó.