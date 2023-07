Caszely y el bochorno del gol no cobrado a La Calera: “El 99% de los jugadores nunca te va a reconocer el error”

El bochorno que significó el gol no cobrado a Unión La Calera, en los primeros instantes del partido ante Colo Colo en el Monumental, se ha convertido en el tema de la semana en el fútbol chileno.

Distintos referentes del medio local han manifestado su opinión al respecto, tanto para comentar el enorme yerro arbitral como para referirse al actuar en cancha del arquero Fernando de Paul, quien se convirtió en protagonista número uno de la situación.

Y así como Leonardo Véliz criticó duramente la ética del “Tuto”, otro histórico como lo es Carlos Caszely entregó una opinión diferente. “El 99% de los jugadores nunca te va a reconocer el error cometido. Fue gran culpa del guardalínea que estaba distraído, mirando a otro lado y se equivocó, como lo hizo el árbitro”, declaró el goleador histórico de los albos, en conversación con Radio ADN.

“Igual Colo Colo hubiese ganado, pero la falta fue gravísima”, complementó el ídolo del “Cacique”, quien ayer miércoles conmemoró su cumpleaños 73.

Más allá del bochorno del gol no cobrado, el “Rey del metro cuadrado” rescató lo exhibido en términos futbolísticos por Colo Colo en el contundente triunfo 6-1 sobre La Calera, encuentro válido por Copa Chle.

“Colo Colo jugó a lo Colo Colo. Primera vez que veo a un equipo jugar como lo hacía anteriormente. Primera vez que veo a un Colo Colo con seis, siete variantes ofensivas para llegar al arco rival”, estableció.

Un cumpleaños difícil

Respecto a la conmemoración de su cumpleaños 73, Carlos Caszely se mostró “feliz por recibir tanto cariño por todos lados”, aunque dejó de manifiesto su tristeza por la ausencia de María de los Ángeles Guerra, su fallecida esposa, quien murió en febrero del año pasado.

“Está la tristeza de no tener mi regalo de los últimos 50 años, que estaba al lado de mi cama. Es un día bastante difícil, el cariño lo he notado, pero por otro lado me he sentido vacío durante varios momentos del día, pero estamos tratando de salir de esta penumbra que estamos en este momento”, expresó.