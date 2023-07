Expreparador de Tomás González lo acusó de “faltar a la verdad” por denuncia de maltrato: “No es correcto decir algo que no ocurrió”

Yoel Gutiérrez, el entrenador que tuvo el gimnasta chileno Tomás González desde 2007 a 2012, aseguró no haberlo maltratado, tal como el atleta nacional detalló en un fragmento de su libro autobiográfico, donde relató que “estaba tan concentrado en llegar a los JJ.OO. que acepté abusos y maltratos de mi entrenador”.

El retirado gimnasta nacional, doble medallista de plata en los Juegos Panamericamos de Río de Janeiro, y presea de oro en la World Cup de Glasgow, acusó la semana pasada que Gutiérrez tuvo un trato ofensivo con él.

Contrario a la versión de Tomás González

“Me sentí pésimo. Mal, mal, mal (...) llegué a llorar de pura rabia, porque era súper ingrato (...) mientras íbamos aumentando y mejorando en rendimiento, más se acentuaban sus problemas de ira, lo violento que se iba poniendo”, es parte del relato de González, cuyos dichos dejaron sorprendido y desconcertado al preparador, quien en conversación con latercera.com desechó cualquier posibilidad de haber maltratado al deportista nacional.

“Lo recibo de una manera sorprendente (...) me entristece y me desconcierta. Jamás imaginé semejante declaración, jamás imaginé eso”, afirmó Yoel, quien expuso que el gimnasta chileno, en todos los años en que estuvieron juntos, no dio “señales” de sentirse violentado.

“Nunca manifestó ni dio señales de situaciones de esa índole. Nunca, nunca en los años que estuvimos juntos, luchando duro para lograr los resultados que obtuvimos, él nunca dio una señal. Estoy sorprendido, dolido”, explicó el entrenador, quien no ha querido contactarse con González para buscar explicaciones a sus denuncias.

“¿Cómo puedo hablar con él? Pensé en llamarlo, pero ahora me planteo lo siguiente: ¿Cómo puedo hablar con él, si él adoptó una postura adversaria con estas declaraciones?”, reflexionó Gutiérrez, quien aseguró haber sentido mucho dolor al comentar las denuncias de González junto a su esposa.

“Recuerdo esos episodios. Analicé lo que dijo y es lamentable. Ahí falta a la verdad, pero nadie es dueño de la verdad. Él puede decir lo que le plazca, pero no es correcto decir algo que no ocurrió. Eso no ocurrió, se lo juro por mis dos hijas, por mi familia”, se defendió.

“Ahora dice que yo le dije mediocre, que yo lo maltraté. Yo lo único que hice fue exigir, buscar una feroz disciplina. Quizás eso pensó que era maltrato. Maltrato sicológico es decir barbaridades, o pegarle a alguien. Pero nunca pasó. Nunca entrenamos solo, siempre hubo más gente, en un club, en un horario de la tarde. Yo tenía un trato enérgico. Él era un trato suave, pasivo, callado, lento. Había que sacarle a reflotar su actitud y voluntad. Esa era su única falencia porque era disciplinado, tenía talento”, explicó.

“Ningún deportista, de atletismo, de boxeo, o del deporte que sea, puede obtener grandes resultados deportivos con una mente dañada. (Usain) Bolt no puede romper récords con rabia hacia su entrenador, así no se puede. Nada se puede construir de un modo positivo. Eso me sorprende, grandemente”, complementó.