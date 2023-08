Ni siquiera con Inteligencia Artificial: prensa española descarta que Alexis Sánchez pueda llegar a Barcelona

En las últimas horas, y luego de las informaciones conocidas este lunes respecto de una eventual reunión entre el representante de Alexis Sánchez y dirigentes de Barcelona, medios españoles salieron esta jornada a descartar el interés del club culé por el delantero chileno.

Así lo consignó encancha.cl, que en su nota respecto del futuro del tocopillano aseveró que su regreso a Barcelona es muy complicado.

El incierto futuro de Alexis Sánchez

“La verdad es que no me consta esa información, no me consta que Barcelona quiera a Alexis Sánchez”, afirmó Fernando Ramírez, editor general de Mundo Deportivo, uno de los principales medios deportivos catalanes, y cuya mayor cobertura está en la contengencia del cuadro culé.

El motivo de Ramírez para desechar la opción del goleador de la selección chilena en el equipo blaugrana está en que, a su juicio, y según ha podido corroborar con fuentes cercanas a la institución, el interés del entrenador Xavi para reemplazar la inminente salida de Ousmane Dembélé, estaría en delanteros más jóvenes y que sean reales opciones para ser titulares en Barcelona.

“Me dijeron que querían a alguien que pudiese ser titular. Creo que Alexis sería más un jugador de recurso (recambio)”, agregó el periodista español, cuyo medio dedicó cerca de una decena de noticias este martes respecto de los eventuales nombres que podría ocupar el espacio que dejará Dembélé. Entre los cuales el del ariete nacional no fue consignado.

Tan convencidos están en que Sánchez no llegará al club culé, que en una de sus notas recurrieron a la Inteligencia Artificial (IA) para dar con los candidatos más viables para contratar.

