“Su labor es inmensa, el tiempo lo pondrá en su justa dimensión”: expresidente de Colo Colo lamentó la muerte de Jorge Vergara

Peter Dragicevic, expresidente de Colo Colo, se mostró visiblemente afectado este jueves al conocer la muerte de Jorge Vergara Núñez, dirigente que lo acompañó junto a Eduardo Menichetti durante su mandato de mediados de los ochenta e inicios de los noventa en el cuadro popular.

El empresario, que junto a Vergara y Menichetti llevaron a Colo Colo a conseguir su primera y única Copa Libertadores (1991), y a construir el estadio Monumental, reconoció en conversación con radio ADN que el exoficial de Ejército era “la persona que más sabía de fútbol en Chile”, y que su aporte a la institución popular será recordado con admiración ahora que no está vivo.

La gran pena de Peter Dragicevic

“Estoy bien afectado con la situación. Sabía que este desenlace venía, él estaba en muy malas condiciones físicas desde hace un tiempo”, contó Dragicevic, quien reconoció que si bien Vergara “estaba desauciado”, en su entorno se mantenía “la ilusión que estuviera un tiempo más con nosotros”.

Tras la muerte de Vergara Núñez, que se suma a la ocurrida en 2007 con Menichetti (quien falleció a los 56 años a consecuencia de un cáncer colorrectal), tan sólo Dragicevic es quien permanece con vida del recordado trío denominado como los “Tres mosqueteros”, que se hicieron cargo del cuadro albo en 1986.

“De los Tres Mosqueteros queda uno no más y partieron rápido. A lo mejor las personas que hacen cosas grandes y marcan una parte de la historia viven menos. Es la persona que más sabía de fútbol en Chile, siempre fue un inquieto, una persona que quiso innovar en el desarrollo del fútbol chileno”, agregó el empresario de 74 años.

“Tuvimos la suerte de que era colocolino de alma y corazón. Tuvimos la oportunidad de tener un hincha en el directorio y que a través de sus ideas fuimos marcando una senda hacia donde debería ir el fútbol chileno. Su labor es inmensa, el tiempo lo pondrá en su justa dimensión”, finalizó Dragicevic, quien sobre el final insistió en que su administración no fue la responsable de la posterior quiebra del Cacique.