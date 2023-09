“No corresponden...”: jugadores de Ñublense descartan que Lorenzo Reyes haya sido el culpable de la salida de Jaime García

Cuatro integrantes del plantel de Ñublense descartaron este miércoles que su compañero, Lorenzo Reyes, haya sido el responsable de la salida de su ahora exentrenador, Jaime García.

Los futbolistas Rafael Caroca, Nicola Pérez, Bernardo Cerezo y Jovany Campusano fueron quienes enfrentaron las críticas de haber sido responsables en el despido de García, principalmente Reyes, sindicado por medios locales como el culpable de “hacerle la cama” al entrenador.

Según La Discusión de Chillán, la “partida del DT pasó por un distanciamiento con los dirigentes y el presidente del club, Sergio Gioino, después que intercediera en una pelea entre jugadores, quienes además le habrían hecho una supuesta ‘cama’ al estratego”.

Esos dichos fueron los que tanto Reyes, quien publicó su respuesta en su cuenta de Instagram; como sus compañeros de equipo, que lo hicieron en una publicación en las redes sociales oficiales del club, descartaron.

La defensa al jugador de Ñublense

“Estamos acá en representación del plantel de Ñublense. Queremos desmentir los dichos de una persona que habló más de nuestro compañero, Lorenzo Reyes. Son falsas sus palabras y no compartimos en absoluto sus dichos”, señaló Caroca.

“Los dichos de Nicolás Osses (periodista), más allá de la situación deportiva, nos afectan a cada uno y en este caso a Lorenzo. Detrás de cada persona hay una familia que lo vive y lo siente de la misma manera que nosotros, así que no corresponden esas palabras. Apoyamos y solidarizamos con Lolo”, agregó el arquero.

Por su parte, Cerezo afirmó que “estamos todos comprometidos por el mismo objetivo que es sacar a Ñublense y dejarlo lo más alto posible en el Campeonato. Que no vengan personas a dañar la integridad que tenemos en el plantel. Somos unidos y que eso le quede claro a los hinchas”.

Argumento que compartió Campusano, quien aseveró que “comparto los dichos de mis compañeros, nadie está por encima de la institución. Vamos a remar todos juntos, los necesitamos a todos para salir de este momento incómodo. Hacemos el llamado a apoyar a todos”.

Antes, y en su cuenta de Instagram, el aludido ya había descartado haber sido el responsable del despido de García.

“Soy una persona que trato de hablar siempre en la cancha. Nunca he sido bueno para hablar con la prensa o por redes sociales. Odio las polémicas y muchas veces no hablo para no agrandar más las cosas. Pero paren la hueá (sic)”, afirmó Reyes, enfurecido por la información conocida en los medios.