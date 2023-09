Rodrigo Sepúlveda entregó inesperado dato para pedir a Berizzo “que diga la verdad” por marginar a Bravo de la Roja

Rodrigo Sepúlveda entregó esta tarde duros conceptos por los que, a su juicio, fueron los verdaderos motivos que tuvo Eduardo Berizzo para marginar al arquero Claudio Bravo de la nómina de Chile que debutará en las Clasificatorias al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Al conductor de Meganoticias Alerta no le parecieron las declaraciones que el técnico argentino dio para explicar la no convocatoria de Bravo, de quien aseguró haber quedado fuera del proceso mundialista debido a su negativa de participar en los partidos amistosos de la Roja ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, de junio pasado.

Un poco más de respeto para alguien que tiene títulos, que tiene años jugando en la selección, y que siempre ha estado frente a Chile. — Rodrigo Sepúlveda

“Sé que tengo que ir a la pausa, pero no me puedo morder la lengua. No me puedo callar con esto. No me puedo callar. Resulta que Berizzo, y voy a hablar de fútbol, no llamó a Claudio Bravo. Y lo que dice Berizzo, que él tiene todo el derecho de llamar a quien quiera a la selección. Él dice, como que establece que él llama a la nómina con los que están comprometidos, como los que quieren ir a la selección. Y resulta que Claudio Bravo no va a los partidos contra Cuba y República Dominicana, y Bolivia, partidos amistosos, porque se toma vacaciones, venía de una jornada dura, extenuante, exigente, y tenía todo el derecho a tomarse vacaciones, y él decide no venir porque se tomó vacaciones. Tenía todo el derecho a tomarse vacaciones”, inició el periodista, quien justificó la decisión del portero en que dichos encuentros poco o nada le iban a dejar a Berizzo y los propios seleccionados nacionales.

“¿Qué iba a ganar Claudio Bravo jugando dos partidos que eran un chiste? Contra Cuba y República Dominicana, las cosas como son. Partidos mentirosos. No se puede sacar ninguna conclusión, ni con Cuba ni con República Dominicana. ¿Ganaba Chile estando con Bravo? Daba lo mismo. ¿Iba a ganar experiencia Bravo estando con Cuba y República Dominicana? Daba lo mismo. No existían esos partidos”, agregó.

La defensa de Rodrigo Sepúlveda

Tras esa reflexión, el rostro de Mega aseguró que Berizzo había mentido ayer con su explicación para la marginación del formado en Colo Colo.

“Entonces, a mí no me venga a decir el técnico de la selección, don Eduardo Berizzo, que no llama a Bravo porque no quiso venir. ¡Mentira! ¡Que diga la verdad!”, reclamó Sepúlveda, enfurecido porque además el arquero chileno regresó este jueves a los entrenamientos de Betis, ya recuperado de su lesión.

“Bravo empezó a entrenar hoy, de manera normal. Yo vi imágenes del entrenamiento del Betis, y Bravo entrenando de manera normal. ¿Podría haber jugado, Bravo? ¡Sí! Información oficial que les doy. Podría haber jugado, Bravo (ante Uruguay y Colombia)”, agregó el comunicador, quien profundizó posteriormente en los motivos que, a su juicio, llevaron a Berizzo a cortar de la selección al capitán de la Roja.

“Escúchenme lo siguiente: Hace dos semanas Claudio Bravo estaba en la pre-nómina. Entonces, que Berizzo diga la verdad respecto a Claudio Bravo. Sino lo quiere llamar porque no le gusta, tiene todo el derecho. Pero no digan que Claudio Bravo no quiere venir a la selección porque él no quiere”, informó.

“¡Escúchenme bien! Jugadores con más partidos en las clasificatorias sudamericanas: Iván Hurtado (Ecuador), 73; Paulo da Silva, el paraguayo que nos hizo los goles de cabeza acá, 66; (Lionel) Messi (Argentina), 61; (Diego) Godín (Uruguay), 61; y Claudio Bravo, 63. El tercer jugador que tiene más partidos en las clasificatorias sudamericanas”, continuó con su defensa al golero.