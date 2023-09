Guarello furia con Quinteros y Colo Colo por levantar tan pronto el castigo a Thompson y Pizarro: “Tienen todas las cadetes podridas”

Juan Cristóbal Guarello puso el grito en el cielo luego de conocer que el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, y la concesionaria ByN, levantaran el castigo a sus juveniles Jordhy Thompson y Damián Pizarro, quienes luego de protagonizar una pelea en un partido amateur en la previa al Superclásico ante la U, volvieron a jugar anoche por el Cacique en el empate con Deportes Copiapó (1-1).

Fue en su panel de comentarista en el programa “Deportes”, de radio Agricultura, donde el periodista realizó una serie de duros cuestionamientos al manejo del fútbol profesional chileno, tanto a nivel de clubes como de selección.

Esto, luego de abrir la discusión del programa radial respecto del levantamiento del castigo a los juveniles albos.

El reclamo de Juan Cristóbal Guarello

“¿Qué te parece la decisión de Gustavo Quinteros, de levantarle el castigo a Damián Pizarro y Jordhy Thompson”, preguntó Mauricio Pinilla, respecto del tema que incluso debatieron en redes sociales con sus auditores.

“¿Qué te parece la decisión de Eduardo Berizzo de hacer jugar lesionado a Vidal?”, respondió Guarello, quien indicó que hacía tal comparación porque “en el fondo el precepto es el mismo”.

“Es que hay que obtener un resultado. ¿Y cuáles son las consecuencias? Vidal, tres meses sin jugar”, reflexionó el también rostro de Canal 13 y Direct TV.

“Esto. ¿Cuál es el ejemplo que da? A Thompson, a Pizarro, y a todos los juveniles, no sólo de Colo Colo, sino de todo el fútbol chileno. Que te podís (sic) ir a jugar al barrio, que da lo mismo, y voh eris (sic) tan bueno, tan bacán, y tan pulento, que da lo mismo poque te van a poner igual”, reclamó.

“Después no te extrañes el por qué estos tipos no llegan a la Selección Chilena”, justificó sus dichos el periodista.

Guarello se descargó este jueves en el programa "Deportes", de radio Agricultura. Fuente: Captura canal Youtube de Agricultura TV.

“Pizarro andaba agarrándose a combos una semana antes de integrarse a la Roja, por lo que no tiene la capacidad de dimensionar las obligaciones que tiene ser el ‘9′ de Colo Colo y a lo mejor iba estar en la banca ante Colombia, entonces hay una confusión ahí”, señaló.

“Si ese es el ejemplo que estás dando. ¿Qué queda para los de la Sub 17 y Sub 15? Ellos dirían: ‘Ah bueno, y ¿cómo el Thompson? Igual usted me va a necesitar”, puntualizó.