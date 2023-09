“Se vería mal nominar a ciertos nombres”: Guarello candidatea a un delantero y le baja el pulgar a la convocatoria de Campos a la Roja

Luego de la derrota sufrida ante Uruguay, y ad portas de enfrentar esta noche a Colombia, en el estadio Monumental, Juan Cristóbal Guarello evidenció su disconformidad con algunos de los nombres que Eduardo Berizzo convocó para los dos primeros duelos de la selección chilena en las Clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Fue en su ya habitual programa “La hora de King Kong”, donde el periodista deportivo se mostró contrariado por la nómina de jugadores como Cristóbal Campos y Darío Osorio, en desmedro de otros futbolistas nacionales de buen presente en el torneo local.

Principalmente en el sector ofensivo, donde Guarello reconoció que bien podrían haber convocado a delanteros que han rendido y anotado goles en el campeonato local.

La recomendación de Juan Cristóbal Guarello

“Ayer escuché a Manuel de Tezanos y no es una burla, porque en el fondo entiendo la lógica, no fue no solo él, posiblemente. Pato Rubio, o sea. ¿Por qué Pato Rubio no está en la Selección si hace goles? Si en Chile cualquier jugador que haga goles y sea chileno puede estar en la Selección. Yo creo que al final Berizzo no lo nomina porque se vería mal nominar a ciertos nombres”, señaló el rostro de Canal 13, quien no dudó al momento de apuntar a un futbolista de Cobresal, con pasado en la U y Colo Colo, para sumarse al proceso de Berizzo.

“Leo Valencia en esta actualidad perfectamente podría estar en nuestra selección. ¿Por qué no? Si fue Osorio, que prácticamente no ha tocado la pelota en el primer semestre. ¿Por qué no? Esa es la verdad”, sinceró el comunicador, quien avaló su recomendación en los nueve goles anotados y cinco asistencias de Valencia en el torneo nacional.

De los futbolistas más jóvenes, en tanto, no se mostró tan entusiasmado considerando que tanto el arquero de la U, como otros futbolistas de proyección -Jordhy Thompson o Damián Pizarro-, no han demostrado ser el recambio necesario para la Roja.

“Campos no se qué hace en la selección. Yo creo que hay arqueros chilenos que tendrían que estar antes que Campos, pero no nos vamos a meter en esa pelea chica ahora, porque no va a jugar”, indicó.

