Jaime García revela que le gustaría dirigir “algo importante en Chile” y su nombre ya suena en la banca de la U y Colo Colo

A poco más de una semana de su abrupta salida de la banca de Ñublense, y con una apoteósica despedida de parte de los hinchas chillanejos, el entrenador Jaime García reveló este viernes sentirse “muy preparado” para dar el salto profesional a uno de los grandes equipos nacionales, e incluso la selección nacional.

En conversación con redgol.cl, García se hizo cargo del pedido que varios hinchas de la U han realizado en redes sociales, para que el estratego reemplace al argentino Mauricio Pellegrino en la banca azul. Lo mismo en el caso de la Roja, que hace muchos años no le ha entregado la confianza a un técnico chileno.

Las opciones de Jaime García

“Para mí eso (candidatura a la U y la selección) ha sido muy transversal. No puedo caerle bien a todos en lo profesional, y eso está super bien. Pero que suene o me estén pidiendo, eso te hace sentir que tienes que hacer otro tipo de cosas, dar otro tipo de pasos”, explicó el DT.

La convicción de García, cuyo nombre también fue puesto entre los candidatos para reemplazar a Gustavo Quinteros en Colo Colo -según Jorge Pellicer, el técnico “es un entrenador que se ganó el espacio y tiene el perfil para ese club”, porque “sus equipos juegan buen fútbol”-, radica en los buenos resultados que consiguió con el cuadro sureño, al que llevó desde Primera B a competir en torneos continentales.

“Creo que me he ido preparando de menos a más, ir corrigiendo cosas también, las cosas negativas, y a las cosas positivas seguir sumándole cosas. Esto me da mucho orgullo por todo lo que me ha costado, y en realidad yo me siento muy preparado”, insistió García, convencido en que está capacitado para dirigir a los azules, el Cacique o la Roja de Todos.

“Primero, para poder dirigir algo importante acá en Chile, y después si se da la posibilidad por mi trabajo y por lo que he hecho poder dar un salto afuera, sería maravilloso. Esos son sueños y yo los sueños los quiero cumplir”, finalizó.