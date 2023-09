Johnny Herrera asegura que hace varias fechas había adelantado la crisis deportiva de la U: “Muy predecible desde un principio”

Johnny Herrera insistió en sus críticas a Universidad de Chile y su actual momento futbolístico luego de sufrir una nueva derrota en el torneo nacional, esta vez ante Deportes Copiapó (3-1), y alertó que desde hace varias semanas había adelantado que los azules caerían en una crisis deportiva.

El exarquero de la U, y actual comentarista deportivo en el programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, señaló que los problemas que ha tenido el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino en las últimas fechas es el resultado de la mala planificación del estratego argentino.

Las críticas de Johnny Herrera

“En su momento todos me criticaban. Me decían: ‘No, es que la U va puntero’. ¡No! Es que esta no es la forma. Va a llegar un minuto en el que te van a jugar de igual a igual. La U jugaba de una forma, después aprendieron a esperarla y tenía que salir ¿Qué pasaba cuando salía? Le agarraban la espalda a los centrales y venimos a descubrir en la quinta fecha que los centrales son lentos, cuando siempre supimos eso”, se lamentó.

“Son formas tácticas de jugar”, explicó el excapitán de los azules, quien afirmó en el panel del programa de TNT Sports que “en algún minuto le iban a descubrir la falencia a la U”.

“¿Qué pasó? Acá pasaba peleando con todos, es que si la U no arriesga, no sale a buscar los partidos, se va a estancar y va a quedar ahí. Eso pasó”, agregó.

“Una rueda te demoras en conocer cómo juegan los equipos, la experiencia, cómo tienes que tienes que volverle a jugar al equipo, las falencias, las virtudes, el técnico, te va a buscar o no te va a buscar, eso pasó con la U y punto. No es nada del otro mundo, muy predecible desde un principio. Desde cómo jugaba la U cuando iba de puntero, me aburrí de pelear. La U tiene que jugar valiente, ir para adelante, no esperar en mitad de cancha al penúltimo del Campeonato ¿Qué es ese planteamiento?”, insistió Herrera, quien a pesar de cuestionar el planteamiento de Pellegrino, también criticó a los dirigentes de Azul Azul por no reforzar como se debía al plantel laico.

“Juega con cuatro y cambia con tres. Es que no juega con cuatro, juega con dos líneas de cuatro, es que no juega con tres centrales, juega con línea de cinco. Comparto con él (Pellegrino), con todas las falencias en la parte directiva. (Michael) Clark toma las decisiones solo, se pasa por la raj*** al directorio de Azul Azul, con todo el respeto que merece la gente que está ahí, pero él toma las decisiones solo, con la nube que es la dueña del club que nadie sabe quién es”, reclamó.

“La gerencia deportiva que se debe poner los pantalones con el profesor Pellegrino para exigirle de una u otra forma cómo podría arriesgar, los jugadores que podría traer, más plantel. Lamentablemente no existe. Llegó como secretario de Ronald Fuentes, para mí lo sigue siendo prácticamente”, afirmó.

“Con este plantel llegaste a ser primero. Pide refuerzos, está bien. Pero pide refuerzos y tiene al 9 goleador del año pasado, tiene a uno de los mejores jugadores del año pasado que no lo cita, al jugador de más proyección, a Lucas Assadi que para todo el mundo es (...) no puede estar equivocado todo el mundo, todo el mundo lo pide y el tipo no lo pone. A Osorio no lo ponía tampoco”, finalizó.