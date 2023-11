“Es un acto de prepotencia, de excesiva injusticia”: Guarello critica duramente a Ximena Restrepo por el escándalo en el atletismo

El periodista Juan Cristóbal Guarello realizó un extenso y duro comentario sobre la polémica que por estos días sacude al atletismo chileno, luego de las graves denuncias que hicieron Poulette Cardoch y Berdine Castillo respecto a lo sucedido en la final de la posta 4x400 de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

JCG aseguró que hubo fuertes presiones para cambiar la lista original de Chile para el 4x400, por parte de familiares de deportistas involucradas. En ese contexto, el periodista cuestionó en duros términos el papel que tuvo Ximena Restrepo en esta controversia, dada su condición de integrante del comité organizador de Santiago 2023, como también su rol de vicepresidenta de World Athletics.

“Salió la denuncia de Poulette Cardoch, que fundamentalmente dice que (Marcelo) Gajardo la sacó a ella y a Berdine Castillo de la posta, para meter a una chica que es entrenada por este entrenador Gajardo, Arnaiz, que es corredora de 400 vallas, y a Fernanda Mackenna que es una histórica del atletismo chileno, pero que de verdad este año tenía peores tiempos”, partió relatando Guarello en “La hora de King Kong”.

“Una denuncia súper fuerte e involucra, sin nombrar, a dos mamás. Las dos mamás serían Leslie Cooper, exatleta, exfuncionaria de Dinacos, mamá de Fernanda Mackenna, y Ximena Restrepo, vicepresidenta de Word Athletics”, continuó.

El comentarista de Canal 13, Radio Agricultura y DSports comentó que “esta decisión la tomó Gajardo por sobre otros dos entrenadores. Hay una jerarquía de entrenadores, Felipe de la Fuente, Juan Pablo Raveau y Gajardo, entrenador de la posta. Gajardo pasó por sobre estos dos entrenadores y reordenó la posta, argumentando que Mackenna y Arnaiz estaban más rápidas, sacando a Castillo y Cardoch. Quedó la tendalada, le echaron para atrás la orden, Cardoch no pudo correr, Berdine finalmente corrió y lo no hizo bien, la posta estuvo dos segundos más lenta de la última que había corrido esta última temporada”.

“Yo voy a sacar a Fernanda Mackenna de esta historia, porque no tengo su versión y sería muy injusto atacarla. Lo que sé, y esto lo sé de primerísima fuente, es que Leslie Cooper anduvo en la Villa Panamericana el día anterior y que varios se dieron cuenta que alguien quería modificar la posta”, agregó.

Poulette Cardoch, Martina Weil y Berdine Castillo Foto: @fotografiadeportiva

Por lo dicho, Guarello estableció: ¿Por qué Leslie Cooper, que es directora del Comité Olímpico de Chile, andaba en la Villa Panamericana hablando con los entrenadores? Hay muchas cosas por aclarar, pero hay una cosa que hay testigos y me parece muy grave. Aquí alguien presionó para modificar la posta y favorecer a atletas que tenían peores marcas de presentación. Esa es la historia. Se dice que Leslie Cooper, a través de Ximena Restrepo. Lamentablemente Ximena Restrepo ya tuvo algún incidente cuando vivía en Colombia. No me voy a meter ahí, pero sigo el atletismo hace 40 años y conozco cuando corría junto a otras atletas afrodescendientes. No voy a meterme ahí, pero si la cuestión escala, esos antecedentes pueden ser relevantes”.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 remarcó que “no puede ser que una vicepresidenta de World Athletics, vaya a exigir cambios en una posta, se meta e insulte a entrenadores y ataque a una atleta chilena. Eso ella tiene que salir a explicarlo, tiene que salir Miguel Ángel Mujica (presidente del Comité Olímpico de Chile), tiene que haber un sumario”.

“Yo lamento que a Martina Weil de rebote le llegue esto, porque al final ella queda entre sus compañeras de equipo y su mamá. Y queda metida en un tete, qué va a hacer. Hay cosas que no se hacen, si no se deja trabajar tranquilos a los entrenadores y no se respetan las jerarquías, ocurre esto. A los atletas no se les puede avisar a última hora que no se corre”, prosiguió.

“Castillo tiene todo que perder haciendo esta denuncia”

Continuando con su relato, Juan Cristóbal Guarello expuso: “Hay un montón de antecedentes... lo cierto es que la posta era Stephanie Saavedra -que la trajeron de España porque tenía buena marca-, Berdine Castillo, Poulette Cardoch y Martina Weil. Esa era la original y esa era la que tenía que correr. Trataron de poner a una niña que corría 400 vallas, Arnaiz, que es entrenada por Gajardo, lo que no correspondía y es muy raro, y a Fernanda Mackenna. Finalmente, porque el presidente de la Federación lo paró, corrió Berdine Castillo, pero Cardoch quedó completamente sacada y no pudo correr”.

“Aquí se habla de clasismo, de preferencias, de presiones indebidas, la verdad es que le han hecho un daño muy grande al atletismo chileno. Habían 40 mil personas que merecían que se presentara la mejor posta. Ximena Restrepo es miembro del Comité Organizador, tiene que estar a otra altura, tiene otra categoría, no corresponde. Berdine Castillo es una niña de Conchalí, que vino de Haití. que tiene la segunda mejor marca en lso 800 planos, que si la hubieran dejado correr tranquila la final tal vez hubiera hecho una gran competencia, pero resulta que en la línea de salida le avisaron que no iba a correr la posta, algo por lo que estaba entrenando. Qué clase irresponsabilidad es esa por parte de Gajardo”, continuó.

El autor de “Un muerto en el camarín” recalcó que “el daño que le han hecho al atletismo chileno es terrible. No quiero atacar a nadie, porque me faltan un par de antecedentes, pero hay un hecho que sí es resaltante, que es gravísimo: no puede una vicepresidenta de World Athletics y miembro del Comité Organizador ir a la pista de calentamiento a presionar a los entrenadores y a gritarle a una atleta, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, es un acto de prepotencia, un acto de excesiva injusticia, que tiene que ser investigado por el Comité Olímpico de Chile”.

Berdine Castillo Foto: @fotografiadeportiva

“Yo no voy atacar a Fernanda Mackenna... la decisión de Gajardo, yo creo que él se dejó presionar, se asustó, pasó por encima de De la Fuente, de Raveau, de Juan Luis Carter, de toda la estructura federativa. No se puede ser tan apichangado”.

Además, apuntó que Berdine Castillo “tiene todo que perder haciendo esta denuncia. Para ella lo mejor era quedarse callada, bajar el moño y seguir entrenando, porque se está tirando contra estructuras del World Athletics y contra estructuras económicas en Chile. Si así es el asunto. Pero decidió ser valiente, porque hay cosas que por dignidad no pueden aguantarse”.

“No se puede tratar de sacar de la posta a una niña de Conchalí así a los gritos, me parece inaceptable, una verguenza. Me tocó entrevistarla, cabra humilde, trabajadora, buena atleta, que realmente puede batir uno de los récords más antiguos que está en la tabla. Espero que haya una investigación del Comité Olímpico al respecto. Es lo mínimo que tiene que hacer Miguel Ángel Mujica”, complementó.