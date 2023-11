Lucas Nervi también alza la voz por el escándalo en el atletismo: “Yo estoy con todo el apoyo con mis compañeras”

Siguen sumándose voces que se pronuncian sobre la gran polémica que por estos días remece al atletimo chileno. Esta vez fue Lucas Nervi, medallista de oro en el lanzamiento del disco en Santiago 2023, quien alzó la voz para emitir su opinión al respecto.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Nervi manifestó su apoyo a Castillo y Cardoch por sus denuncias, de hecho relató que se encontraba con esta última justo en el momento en que le comunicaron que no correría la posta 4x400, pese a tener la tercer mejor marca entre las seleccionadas.

“Es una vergüenza lo que pasó. Yo estoy con todo el apoyo con mis compañeras. Me tocó estar al lado de la Poli (Poulette Cardoch) cuando le dijeron, entonces duele mucho ver que decisiones influyan tanto en la carrera de mis compañeras”, expresó.

“Ver también cómo toda la energía de los Juegos termina con un numerito así”, agregó uno de los tres medallistas de oro que tuvo el atletismo del Team Chile en Santiago 2023.

Más allá del origen de la polémica, Nervi hizo un llamado al mundo del deporte en nuestro país. “Hacer hincapié en que no se tome odio entre los deportistas, que los deportistas no salgan perjudicados, que no se generen rivalidades fuertes”, planteó.

“Obviamente es muy difícil decirlo, pero que no se llegue con odio a los deportistas, porque nosotros estamos enfocados en la pista y todo el resto son cosas administrativas”, complementó.