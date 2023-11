“Cuando no tienes nada que decir...”: Guarello desmiente a Alexis Sánchez y le pide autocrítica

El periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello realizó una dura crítica contra el futbolista Alexis Sánchez, luego que criticara las instalaciones de Juan Pinto Durán y el estadio Monumental, argumentando que habrían influido de manera negativa en el desempeño de la selección chilena.

“En Juan Pinto Durán a veces me gustaría tener una cancha como corresponde. Hay tres duchas que no funcionan. Hay que esperar para que se duche el otro (...) después llegas al estadio de Colo-Colo (Monumental) y yo estaba sentado estirando y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha, entonces tú dices ¿esto es una selección o es un equipo de tercera? y todo suma”, criticó.

[ Nicolás Córdova estrena su interinato en la Roja con una duda y formación más conservadora ante Ecuador ]

Ante esto, el rostro de prensa de Canal 13 señaló que sólo serían excusas y le criticó por no hacer un mea culpa respecto a su desempeño en la cancha.

“Cuando hay derrota la culpa es de cualquiera. Entonces, Medel le echó la culpa a la prensa, Alexis habló de los baños, habló de las duchas...que Pinto Durán no está bien, bla, bla, bla”, indicó en su canal de Youtube “La Hora De King Kong”.

“Yo les digo una cosa: no creo que Berizzo hubiese trabajado en un recinto sin duchas o con pocas duchas. Es más, los mismos jugadores no hubiesen aceptado que Pinto Durán no estuviese habitable”.

Según explicó Guarello, si Juan Pinto Durán no hubiese estado en condiciones, de seguro los jugadores se habrían concentrado en un hotel.

Guarello desmiente a Alexis Sánchez

Por lo tanto, “ya cuando empezamos a hablar de las duchas o cualquier cosa, es porque nos estamos alejando del foco principal que es el nivel del fútbol chileno y de los jugadores”.

Tras ello, reclamó que Sánchez no hiciera una auto crítica sobre su nivel de juego.

“Alexis Sánchez habla de las fecas, de las duchas, del estadio, pero no habla de que él no tuvo pretemporada, que estuvo tres meses sin jugar y eso se ha notado cada vez más”, disparó.

“La derrota no pasa por las duchas o el desagüe. Cuando no tienes nada que decir, dices cualquier cosa. A Sánchez no lo he escuchado hablar nunca de ‘saben qué, muchachos, no hice pretemporada, estoy sin explosión ni velocidad, me ha costado en el Inter, soy suplente’. Esa es la verdad”.