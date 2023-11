“Si es necesario”: Waldemar Méndez se aburrió que Guarello lo siga vinculando a Felicevich y ya anunció que lo llevará a tribunales

Finalmente, y luego de las reiteradas acusaciones que ha recibido de parte del periodista Juan Cristóbal Guarello, de estar vinculado al representante Fernando Felicevich, y al exgerente de selecciones Francis Cagigao, el exarquero argentino Waldemar Méndez explotó y en su espacio deportivo de radio Futuro anunció que llevará a los tribunales de justicia al rostro de Canal 13.

La respuesta de Méndez llegó en el programa “Futuro Fútbol Club”, donde insistió en que “no tengo nada que ver con un tipo de representantes”.

En mi vida, una sola vez cruce a Felicevich en una escalera y nunca más me he encontrado con él, no lo conozco y no tengo cosas que hablar que a él le tenga que convenir — Waldemar Méndez

La respuesta de Méndez a Guarello

“A veces no es conveniente entrar en este tipo de idas y vueltas, porque sabemos lo que busca, pero yo voy a ser mus escueto en lo mío” , inició el actual comentarista deportivo, quien incluso aclaró que en sus inicios en las comunicaciones entró “por mis propios méritos” al otrora Canal del Fútbol (CdF).

“Yo no tengo nada que ver con un tipo de representantes, si quiere le doy un tiempo para que hable todo lo que tenga que hablar (a Guarello) y nos iremos a la justicia si es necesario”, aclaró.

“En mi vida, una sola vez cruce a Felicevich en una escalera y nunca más me he encontrado con él, no lo conozco y no tengo cosas que hablar que a él le tenga que convenir” , prosiguió el argentino, que aseguró no tener “ningún tipo de influencia” con sus comentarios en el fútbol chileno.

“No tengo ningún tipo de influencia en mi opinión en relación si le conviene o no a cualquier representante, tengo una opinión independiente y formada a lo que a mi me parece” , insistió Méndez, quien también aprovechó la ocasión para aclarar alguna conversación que mantuvo con Francis Cagigao antes de la entrevista que le costó al periodista su salida de radio ADN.

“Quizás pensás (sic) que el mundo gira alrededor tuyo, y no es tan así. Yo le estaba diciendo porque en su momento Milad había dicho que iban a esperar un tiempo para reemplazarlo y Cagigao dijo que había que contratar a uno ahora. Yo lo estaba diciendo por (Pablo) Milad, no por tu opinión que yo no sabía cuál era tu opinión”, finalizó.

