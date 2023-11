Pellegrini le da otro portazo a la opción de dirigir a Chile: “No se dan las condiciones para que pueda clasificar al Mundial”

Tras la renuncia de Eduardo Berizzo a la banca de la selección chilena, luego del empate sin goles de la Roja con Paraguay y previo a la derrota por 1-0 ante Ecuador, la danza de nombres para sucederlo ha ido sumando candidatos estos días, y uno de ellos, el entrenador chileno de Betis, Manuel Pellegrini, antes de un posible acercamiento con la ANFP, decidió bajarse de cualquier posibilidad de llegar a Juan Pinto Durán en este proceso al Mundial 2026.

Un portazo que “El Ingeniero” le dio esta jornada a la Roja luego de una entrevista ofrecida al portal deportivo español relevo.com, donde aseguró que “ir ahora, cuando hay una directiva que no conozco, para poner la cabeza en clasificar a Chile para un Mundial, no me interesa”.

La negativa de Manuel Pellegrini

“Otra cosa sería si hubiera un programa de desarrollo en base a una realidad, a una sustentación económica para desarrollar fútbol chileno y hacer un programa completo desde las divisiones inferiores”, explicó Pellegrini, quien de todos modos aclaró que su deseo es dirigir a la selección nacional, pero en otro escenario, más serio desde las bases del fútbol profesional, y con una directiva de la ANFP que le ofrezca más certezas que la actual encabezada por Pablo Milad.

“Escuché el otro día a (Joe) Biden decir que quería ser presidente de Estados Unidos hasta los 86 años, así que todavía tendría tiempo (...) ha sido un tema complicado toda mi vida”, expuso.

“No me gusta el trabajo de una selección, de estar una vez al mes teniendo a los jugadores para transmitir dos o tres conceptos tácticos y jugar una eliminatoria. Me gusta estar en el día a día, ver una mejoría constante en los jugadores”, prosiguió el entrenador, quien insistió en que a pesar de estos inconvenientes para realizar su trabajo, siempre ha soñado con dirigir a la Roja.

“Me encantaría acabar mi carrera de técnico dirigiendo en un Mundial, es lo que me falta y para eso tengo que dirigir una selección. Para mí sería muy extraño no dirigir una que no fuera la de Chile, me costaría o dolería jugar contra mi país”, afirmó.

“Me entusiasmaría después de acabar mi contrato con el Betis, que son dos años más. Me gustaría muchísimo, pero no se reúnen las dos condiciones: primero, por mi contrato; y luego, porque no se dan las condiciones para que Chile pueda clasificar al Mundial; en la medida de que no hay una autocrítica fuerte de lo que se viene haciendo a nivel de divisiones menores, del campeonato y de la exigencia”, finalizó.

