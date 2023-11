“Tengo múltiples razones”: Guarello cree que a Gustavo Quinteros le falta “claridad, autoridad y transparencia” para ser el DT de Chile

Juan Cristóbal Guarello nuevamente navegó contra la corriente de varios de sus colegas deportivos, al asegurar anoche en su tribuna televisiva de DSports que Gustavo Quinteros, uno de los entrenadores predilectos por gran parte de los expertos para reemplazar a Eduardo Berizzo en la banca de la selección chilena, no tiene la “claridad, autoridad ni transparencia” para convertirse en el próximo deté de la Roja.

El periodista deportivo, que ayer editorializó el tema del futuro entrenador de la selección en el programa “Más que fútbol”, apuntaló los motivos por los cuales cree que “en este momento” el técnico de Colo Colo no debería ser el elegido de la ANFP para ocupar el puesto dejado por Berizzo.

La negativa de Guarello a Gustavo Quinteros

“Yo digo que, en este momento, Quinteros no tiene que ser el entrenador de la selección chilena. Es más, si me preguntan, Quinteros ya cumplió un ciclo en Colo Colo. Yo creo que ya es pedalear en el aire”, aseguró el también escritor.

Su reflexión la argumentó sobre la base de “múltiples razones”, aunque en su análisis se enfocó en tres puntos que, a su juicio, resultan esenciales para definir el perfil del próximo técnico de la Roja.

“Tengo múltiples razones, pero me parece que las cosas se revelan solas a partir de la última campaña de Colo Colo, del despilfarro del plantel, pero además de algo que es muy importante y me parece que es un argumento irrefutable. Que a nivel internacional no funciona”, enfatizó.

“No funcionó con Bolivia, ok. Bolivia le traes a (Pep) Guardiola y no funciona. Le traes a Guardiola con (Erling) Haaland y no funciona, ah. Le traes a Guardiola con Haaland y con (Jude) Bellingham, y capaz que no entren al repechaje, bueno. Le fue mal con Ecuador, empezó muy bien y terminó muy mal; y la última campaña internacional con Colo Colo, mostró una confusión muy grande”, aseveró.

“Y lo que necesita en este momento el fútbol chileno, es claridad, autoridad; pero claridad y mucha transparencia. Claridad a la hora de enfrentar el desafío, mucha transparencia. Y me parece que esas dos cosas no están en el actual entrenador de Colo Colo”, finalizó.

