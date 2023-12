Aseguran que la U va por el DT campeón del fútbol chileno y uno de sus refuerzos pone en duda su continuidad

Universidad de Chile se prepara para darle un inesperado golpe al reciente campeón del torneo nacional, Huachipato, luego de conocerse este lunes el interés de Azul Azul en contratar al deté de los acereros, Gustavo Álvarez.

La lista de opciones que maneja la concesionaria para reemplazar al desafectado Mauricio Pellegrino excluyó esta jornada a Francisco “Paqui” Meneghini, quien según explicó el propio entrenador, firmó su renovación con Everton de Viña del Mar.

Las opciones de Universidad de Chile

Y según reveló esta tarde redgol.cl, otro de los candidatos a la banca de la U subió sus bonos de manera considerable, ya que “un anhelo de meses ha comenzado a tomar fuerza, luego de su victoria con Huachipato, donde se consagraron como los campeones del Campeonato Nacional”.

Tal es el caso de Álvarez, que en palabras del medio deportivo “ha estado rondando desde mitad de temporada a la U, cuando ya se hablaba de sacar a Pellegrino por malas campañas”.

La inminente contratación del técnico acerero contrasta, por su parte, con la incertidumbre que tiene Juan Pablo Gómez de seguir en el club laico.

Si bien mantiene contrato vigente con la institución, fue el propio lateral quien dejó en manos de los dirigentes la decisión de seguir en el equipo.

“Como todos, creo que fue un año irregular. No me sentí bien y creo que nunca pude llegar a mi nivel, soy autocrítico. Tengo que reevaluar muchas cosas, tengo mucho tiempo para pensar también. La idea es el próximo año hacer una buena pretemporada y arrancar con todo. Yo siempre estoy a disposición del club y nunca me quedé en donde que no me quieren. Tengo contrato vigente y por ahora vamos a seguir. Eso es lo que quiero”, explicó.

