“Por respeto a la hinchada”: Quinteros descarta de momento dirigir a la U luego de su salida de Colo Colo

Gustavo Quinteros habló anoche en extenso en un programa deportivo respecto de su abrupta salida de la banca de Colo Colo, y puso paños fríos a una posible llegada a Universidad de Chile, al menos, por los próximos tres años.

En conversación con los panelistas y el conductor del programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, Quinteros ratificó que la decisión de salir del Cacique no pasó por él, sino más bien por parte de los directivos de ByN, tal como se anticipó en variados programas deportivos en los días previos a la final de Copa Chile, que ganaron los albos a Magallanes (3-1).

La respuesta de Quinteros a Colo Colo

“Yo quería cambiar la historia de los últimos 14 o 15 años, porque sólo una vez se pasó de fase (en Copa Libertadores), el 2018, y jugó cuartos de final. Los otros 10 o 12 entrenadores que estuvimos en el club no lo pudimos hacer”, indicó el estratego, quien aseveró que gran parte de su salida de la institución se debió a la imposibilidad de “dar un paso más” en materia competitiva a nivel internacional.

“Cuando uno quiere dar un paso más y no se puede o (los dirigentes) no coinciden con ese proyecto deportivo, pasa lo que pasó ahora (...) es un objetivo que se tiene que proponer el club. Yo sabía que si no se iba a dar ese paso, yo no iba a ser el entrenador”, argumentó Quinteros, quien descartó de plano las acusaciones del presidente del CSyD de Colo Colo, Matías Camacho, respecto de una mala relación con el plantel de jugadores y que ocupaba las oficinas del club para negociar con representantes de futbolistas.

“La mayoría de los jugadores no tiene relación con ese personaje que salió ahora (Camacho). Él esperó a que me fuera para difamarme”, aclaró el técnico, quien aseguró que tras su salida del club, los primeros en contactarse con él fueron “Maxi Falcón, Pavez y Emiliano Amor”, los futbolistas con quienes habría tenido problemas.

Del mismo modo, explicó que si bien lo “vincularon” con representantes, en su caso “no me metió ninguno a Colo Colo. Me llamó directamente Marcelo Espina (en esa época, el gerente técnico del Cacique)”.

Sobre el final, y ante las dudas de un posible interés de Azul Azul para tentarlo con dirigir a Universidad de Chile, el argentino-boliviano fue enfático en señalar que, de momento, y al menos en los próximos tres años, ese destino no está en su mente.

“Por respeto a la hinchada de Colo Colo, no lo haría hoy, no lo haría el año que viene, pero tampoco en el futuro cierro las puertas a ningún club del mundo, porque soy profesional de esto”, puntualizó.