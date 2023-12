“Mercenario”: hinchas de Huachipato indignados con Gustavo Álvarez por dejar el club para ser DT de la U

Al parecer, al deté argentino Gustavo Álvarez de nada le sirvió haber salido campeón con Huachipato después de poco más de una década de sequía, menos el dedicarle una sentida carta a los aficionados sureños en las redes sociales del club acerero, ya que tras ser confirmado este fin de semana como el nuevo técnico de la U recibió una avalancha de críticas de parte de los furiosos forofos del actual monarca del fútbol chileno.

La evidente molestia de los hinchas negriazules con Álvarez se tradujo en una gran cantidad de mensajes en la cuenta de Instagram del club, donde los encargados de la institución dejaron un par de publicaciones en las que la institución le agradecía el logro deportivo al argentino y otra, donde el propio deté sinceraba sus sentimientos tras conseguir el tercer título para los de la Usina.

La furia de los hinchas de Huachipato

“Llegó el momento de cerrar un hermoso capítulo en mi carrera como entrenador, agradeciendo profundamente a Huachipato FC, sabiendo que los clubes son las personas que lo componen; dirigencia, empleados, staff, jugadores y afición”, escribió el argentino en la red social, quien aseguró que “el título obtenido es consecuencia de una visión conjunta y un compromiso absoluto, llevando a vuestra querida institución a lo más alto del fútbol chileno”.

“Agradezco el respeto y el cariño recibido desde el primer día, intentando permanentemente retribuirlo con trabajo y dedicación. Hoy toca mirar hacia adelante en busca de nuevos desafíos, quedando por siempre en mi memoria y en mi corazón cada uno de ustedes y esta gloriosa institución”, concluyó Álvarez, cuyas palabras provocaron más reclamos que agradecimientos de parte de los hinchas sureños, quienes indignados lo acusaron incluso de ser un “mercenario” en ambas publicaciones de la red social.

“Gracias por el titulo, pero habla muy mal de usted irse teniendo tantos desafíos con Huachipato”; “¿Nuevos desafíos? ¡Jugar Libertadores era un nuevo desafío!”; “Tristemente se fue de la peor manera, nuevos desafíos no tiene porque se va a un equipo que no pelea nada, y bueno, se pierde la opción de dirigir en Copa Libertadores. (Jorge) Pellicer (campeón con Huachipato en 2012) hay uno solo”; “Chao mercenario, cambiaste pelear el descenso por jugar Libertadores”; “Ninguna gana de ganar tiene Álvarez, de poder pelear por algo internacional a pelear descensos, bueno nada que hacer”; o “Pena que ese mercenario de Álvarez se perdió de continuar con esa etapa de este año. Álvarez tenía todo esto listo hace meses atrás, me siento usado por este señor”, que hicieron de la partida del entrenador un recuerdo poco grato para guardar.

La despedida de Gustavo Álvarez de la banca de Huachipato. Fuente: Instagram @huachipato_fc.

