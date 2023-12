“Nos va a sacar un rendimiento mayor”: Bravo se entusiasma con eventual arribo de Gareca y un posible regreso suyo a la Roja

Claudio Bravo se vino desde Europa, y por pocos días a Chile con el objetivo de compartir con su familia las fiestas navideñas, tiempo suficiente para declararse encantado por la eventual llegada del argentino Ricardo Gareca a la selección chilena y abrir una posible puerta a su regreso a la Roja de Todos.

El arquero de Betis, defenestrado en el inicio del proceso mundialista por el renunciado deté de Chile, Eduardo Berizzo, por preferir pasar unos días de vacaciones con su clan familiar en vez de participar de unos partidos amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia, llegó al país para dar a conocer la fundación que lleva su nombre y la Universidad Andrés Bello, lugar donde abordó la posible llegada de Gareca, su eventual retorno a la Roja, y las posibilidades de cerrar su carrera deportiva en Chile.

Mi carrera habla por sí sola, no tengo por qué decir si hubo falta de respeto (de Eduardo Berizzo). El cómo salió uno y cómo sigue otro — Claudio Bravo

Elogios de Bravo a Ricardo Gareca

“Quiero contribuir a estos chicos deportistas, que tienen sueños y la posibilidad de vivir del deporte, ayudarlos en la parte mental, que es sumamente importante hoy en día”, indicó Bravo, quien de Berizzo y su salida de la Roja aseveró que “mi carrera habla por sí sola, no tengo por qué decir si hubo falta de respeto”.

“El cómo salió uno y cómo sigue otro, no tengo que referirme a ese episodio, cada uno sabe cómo le aprieta el zapato. Al final, el tiempo te da la razón”, argumentó el portero en declaraciones reproducidas por Meganoticias.

Revelan los motivos que hay detrás de las complicaciones de Colo Colo para encontrar nuevo DT

Ante la llegada de Gareca, el golero de Betis fue claro en apuntar que “si viene, bienvenido sea. Es un técnico que nos va a sacar un rendimiento mayor que el que estábamos teniendo, que era escaso”.

“Y si Nicolás Córdova (técnico de la selecciones menores) es el que tiene que llevar a la Roja al próximo Mundial, estaremos apoyando”, agregó.

Respecto de su futuro en la selección, ahora que no está Berizzo, el arquero también tuvo palabras, en especial ante el desafío que supone para Chile disputar la Copa América de 2024, en el mismo país donde fue bicampeón de América.

Juan Cristóbal Guarello perdió la paciencia contra todos por denuncia de violación masiva: “Chile se ha puesto un país tonto, ultrón”

“Estados Unidos me trae buenos recuerdos, pero lo primero es volver a competir tras salir de la lesión, estar en plenitud y veremos qué es lo que pasa. Si me toca estar bien, compitiendo y con ganas de seguir al máximo nivel”, dijo Bravo, quien sobre el final no descartó un potencial regreso al país para concluir su exitosa y prolongada carrera deportiva.

“No le cierro la puerta a ninguna institución porque me considero un profesional de esta actividad, y donde me sienta querido, me sienta valorado, no por lo económico, me tocará ir. Y si se da esa oportunidad de sentirme valorado, querido, iría hasta gratis”, finalizó.

Los seis bicampeones de América que todavía no pegan la vuelta a sus “viejos amores”

Arturo Vidal amenaza a la “U” tras regreso de Marcelo Díaz: “Si llego a Colo Colo, le haré la pelea en los clásicos, los vamos a masacrar a todos”