“El problema”: aseguran que “segunda experiencia” de Alexis en Italia “empezó mal” y que “no es el delantero que necesita Inter”

Un mal inicio de año parece tener el delantero nacional Alexis Sánchez, quien fue apuntado por un medio deportivo italiano como uno de los refuerzos menos rentables de Inter de Milán en su campaña 2023-24.

Fue el prestigioso diario “La Gazzetta dello Sport”, el que le dedicó una nota exclusiva al tocopillano, a quien apuntan por su bajo rendimiento en el club lombardo donde “sigue sin marcar en Liga”, y “cuando entra (al campo de juego) no sorprende”.

Las críticas a Alexis Sánchez

“La segunda experiencia de Alexis Sánchez con la camiseta del Inter empezó mal y le está dando menos satisfacciones que las tres temporadas que pasó con los nerazzurri de 2019 a 2022, años en los que ganó cinco títulos y marcó algunos goles importantes”, describe el medio peninsular, que argumenta en el bajo rendimiento del chileno la necesidad de Inter de reforzarse en ataque.

Si bien exponen que, de momento, el futuro de Sánchez sigue ligado al equipo italiano, ya que no existe posibilidad de traspasarlo a mediados de esta temporada, avisaron que el técnico Simone Inzaghi tiene “un gran problema para el ataque” de Inter con jugadores como Alexis o Arnautovic, las contrataciones que llegaron al club a inicio de temporada para ser alternativas de un rendimiento “igual o superior” al de la dupla titular compuesta por el argentino Lautaro Martínez y el francés Marcus Thuram.

“Detrás de ellos hay dos elementos que no ofrecen garantías (...) El Niño Maravilla sigue estando lejos de un nivel de rendimiento suficiente e incluso el viernes (en el empate 1-1 con Genoa) decepcionó cuando se metió en la mezcla para intentar marcar el gol del 2-1″, acusó el medio deportivo, que insistió en que “Sánchez no es el delantero que necesita el Inter”.

El diario italiano "La Gazzetta dello Sport" criticó el desempeño de Alexis Sánchez en su regreso a Inter de Milán. Fuente: Captura de pantalla de la versión web de "La Gazzetta dello Sport".

“O al menos no ha sido así hasta ahora (...) porque cuando entra no hace diferencia y cuando juega desde el principio ya no tiene la chispa de sus tiempos dorados. Por momentos incluso parece fuera de contexto con el equipo”, prosigue el diario italiano, que apuesta a la inminente salida del chileno del cuadro lombardo.

“La sensación, sin embargo, es que al Inter no le importaría aceptar una de las ofertas que llegaron en las últimas semanas/meses y cambiarse de camiseta durante el mercado de fichajes de invierno”, finalizó

