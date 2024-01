El drama de Harold Mayne-Nicholls: delincuentes clonan su WhatsApp y casi estafan a Kathy Salosny, Pinilla y expresidente de la ANFP

Harold Mayne-Nicholls alertó a sus seguidores de redes sociales por haber sido víctima esta semana de la usurpación de su cuenta de WhatsApp, la cual fue clonada por parte de unos desconocidos delincuentes que casi estafan en más de 300 mil pesos a la animadora Katherine Salosny, el retirado futbolista Mauricio Pinilla y el expresidente de la ANFP, Miguel Bauzá.

Fue en sus cuentas de Instagram (@maynenicholls) y la red social X (@MayneNicholls) donde el director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 reveló anoche, pasadas las 21:00 horas, del plagio que sufrió al responder una supuesta encuesta “del Ministerio de Salud”.

La estafa a Harold Mayne-Nicholls

“Estimados amigos y amigas, les informo que me hackearon el WhatsApp. Quien sea que les escriba solicitando transferencias bancarias u otros, no soy yo. Lamento las molestias que esto pueda causar. Estaré avisando oportunamente cuando solucione el tema. Gracias”, escribió en X el también periodista y exmandamás de la ANFP.

Su aviso también lo hizo en Instagram, aunque en dicha plataforma acompañó su alerta de una serie de imágenes con los mensajes enviados por los plagiadores a su red de contactos de WhatsApp.

Las publicaciones de Harold Mayne-Nicholls advirtiendo de la clonación de su WhatsApp. Fuente: Instagram @maynenicholls.

“¡SOS! ¡Me hackearon mi WApp! Por favor, mis contactos de celular (...) no soy yo el que escribe y pide un favor. ¡URGENTE! ¡Es mentira!”, publicó el dirigente, quien este viernes contó a sus seguidores que, de momento, los delincuentes no habían logrado estafar a ninguno de sus contactos.

“Anoche me hackearon mi WApp... no soy yo quien les escribió a mis contactos (...) son ladrones pidiendo una transferencia. Lo siento a quienes les llegaron estos falsos mensajes desde mi celular. Menos mal que hasta ahora todo bien y nadie ha sido engañado”, explicó.

Si bien a la fecha ninguno de sus contactos de WhatsApp ha sido estafado, no pocos famosos reconocieron en las publicaciones de Mayne-Nicholls que estuvieron muy cerca de caer al llamado del falso dirigente.

“A punto de caer ayer, gracias por la advertencia”, escribió Salosny, misma revelación de Pinilla en la cuenta del directivo. “Casi caigo”, reconoció.

Otro que estuvo cerca de ser estafado estas últimas horas por los clonadores fue el expresidente de la ANFP, Miguel Bauzá, de quien se supo gracias al mensaje que escribió su esposa, Lily Pérez. La exsenadora y militante de Renovación Nacional le indicó a Harold en su publicación de Instagram que “tu amigo Miguel” estuvo “a punto de caer”.

Katherine Salosny y el esposo de Lily Pérez, Miguel Bauzá, estuvieron a punto de ser estafados por el usurpador del WhatsApp de Harold Mayne-Nicholls. Fuente: Instagram @maynenicholls.

“Me llegó una encuesta que estaban haciendo, supuestamente, del Ministerio de Salud. No sé cómo lo hicieron y se metieron a mi teléfono. Le llegó un mensaje a todo el mundo y avisé que no era así”, reconoció este viernes el afectado en lun.com.

