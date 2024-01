Toselli y los cuestionamientos de Johnny Herrera al poco apoyo a Cristóbal Campos en la U: “No me siento a conversar de la vida”

Cristopher Toselli se refirió este lunes respecto de los cuestionamientos que hace algunos días hizo el ídolo y exarquero de la U, Johnny Herrera, quien en su espacio de comentarista deportivo en TNT Sports acusó que gran parte del plantel de jugadores azules no apoyó a Cristóbal Campos, quien fue desvinculado del chuncho luego de revelarse una denuncia por VIF en su contra.

El portero universitario, ya en su segunda temporada con la divisa azul, reconoció que si bien “tengo la mejor opinión de Cristóbal como profesional”, no se involucró demasiado en los problemas personales del arquero durante la temporada pasada.

La defensa de Cristopher Toselli

“Siempre nos apoyamos y competimos lealmente por el puesto. Tuve relación con él más que con otros jugadores porque entrenábamos juntos”, indicó Toselli en conversación con lun.com.

“Había un respeto mutuo, pero yo no soy de los que habla mucho fuera de la cancha. Adentro sí, soy gritón porque vivo los partidos”, agregó.

“Pero no me siento a conversar de la vida. Además, con Cristóbal tengo una diferencia de edad importante”, aclaró el guardameta de la U, quien espera consolidar este año su titularidad en el arco azul, sin Campos, pero ahora con Gabriel Castellón como principal competencia en la portería del club.

“He aprendido en mi carrera que si quiero tener éxito debo prepararme para cualquier situación. Yo empecé como suplente porque así lo determinó el DT (Mauricio Pellegrino), pero sabía que tendría mi oportunidad en algún momento y, cuando la tuve, la aproveché porque estaba bien preparado”, recordó.

“Mi evaluación es que la U en el primer semestre era un equipo reactivo, que se sostenía en una defensa sólida y que se creaba pocas oportunidades de gol pero que las aprovechaba. En la segunda rueda, los rivales se dieron cuenta de eso y en su mayoría nos entregaron la opción de ser propositivos y ahí, en esa dinámica, nos faltó capacidad para jugar de esa forma”, prosiguió Toselli, quien reconoció que el bajón de los azules en la segunda parte del torneo pasado se debió a los fantasmas del descenso que padecieron en temporadas anteriores.

“Después de cinco o seis derrotas aparecieron los fantasmas en el camarín, lo que había pasado con la U en los últimos años cuando estuvo peleando por no descender. Es cierto que (Matías) Zaldivia, yo o (Juan Pablo) Gómez no vivimos esa situación, pero la mayoría de los compañeros sí y eso se sintió”, recordó. Una realidad que asume, de entrada, no debiera suceder con su nuevo deté argentino Gustavo Álvarez.

“Yo creo que a él se le darán mejor las cosas porque ya ganó un título y conoce el medio. Hay una base del equipo que él conoce. La meta es ser campeones y vamos por eso”, concluyó.

