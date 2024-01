“Lo quieren enfrentar públicamente”: Pato Yáñez acusó a ByN de jugar con Vidal tras conocerse la baja oferta de Colo Colo al King

Como una estrategia para “enfrentarlo públicamente” con los hinchas de Colo Colo calificó esta tarde Patricio Yáñez la “indignante” primera oferta económica que ByN le habría realizado a Arturo Vidal para firmar como nuevo refuerzo del Cacique.

Fue en su tribuna de comentarista del programa “Deportes”, en radio Agricultura, donde el otrora campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos se refirió esta tarde a las primeras negociaciones de la concesionaria con el equipo de representación del King, que según informaciones de latercera.com habrían “indignado” al formado en Colo Colo.

No lo quieren (a Arturo Vidal), y lo quieren enfrentar públicamente (a los hinchas de Colo Colo) pa’ que él diga: ‘No, yo no voy por esto’. — Patricio Yáñez

La furia de Yáñez por manoseo de ByN a Arturo Vidal

Un sueldo mensual por debajo del que actualmente gana el delantero paraguayo Darío Lezcano, actual suplente del Cacique, y que supera los 50 millones de pesos (US$55 mil); más la negativa a negociar un contrato de dos años, que congelaron de plano las tratativas entre el jugador y los directivos de ByN.

Ese argumento fue suficiente para Yáñez, quien ni bien comenzó a hablar el periodista radial que reportea la actualidad del cuadro albo, lanzó su teoría respecto a los innumerables problemas que ha encontrado el oriundo de San Joaquín desde que el año pasado decidiera anunciar en sus redes sociales sus intenciones de regresar a Macul, incluso dejando de lado ofrecimientos de otros clubes grandes del continente como Boca Juniors, Olimpia de Paraguay, Barcelona de Guayaquil y América de Cali.

“Tú eso (extensión del contrato) lo podís (sic) manejar. Si el jugador tiene tanta confianza de estar acá, de regresar a Colo Colo a ganar, y acá jugamos tan pocos partidos en el fútbol chileno, unos 30 partidos, no sé cuántos son, si jugai (sic) el 80 por ciento seguí (sic) adelante nomás y le das, no hay ningún problema”, dijo Yáñez, quien si bien encontró normal los resguardos del Cacique para contratar a un futbolista de 37 años, que viene “de una lesión”, puso el grito en el cielo tras enterarse que el ofrecimiento económico ni siquiera se acercaba al del sueldo más alto del plantel albo (el de Lezcano).

“Ahora si las lucas, de verdad le están ofreciendo mucho menos de lo que uno espera, dentro del presupuesto que tiene Colo Colo, es porque ya sabí (sic) que están jugando con él”, aseguró.

“No lo quieren, y lo quieren enfrentar públicamente (a los hinchas de Colo Colo) pa’ que él diga: ‘No, yo no voy por esto’. ‘Oye, le ofertamos lo que tenemos’, pero no puede ser que otro jugador gane más que Vidal. Al menos, iguálalo, no digo que gane el doble”, concluyó.

