Vox populi: Gustavo Álvarez acaba con el misterio y designa a Marcelo Díaz como el nuevo capitán de la U

A un día de su estreno oficial en la banca de Universidad de Chile, el técnico Gustavo Álvarez tomó una de las decisiones más esperadas por los hinchas de la U, la del próximo capitán del plantel laico durante esta temporada, y en la que el argentino se decantó por la experiencia e identificación con el club de Marcelo “Chelo” Díaz.

Si bien la información no había sido oficializada a la prensa deportiva, el sitio bolavip.com aseguró que el estratego transandino ya se habría decidido por el exvolante de Audax Italiano para portar la jineta este año.

La capitanía de Marcelo Díaz en la U

Según el medio digital, Álvarez “ya decidió e informó al plantel estudiantil quien portará la jineta, no sólo en los partidos amistosos (frente a Unión Española, Huachipato y Everton), sino que a lo largo y ancho de la temporada, cuando el futbolista se encuentre en cancha”.

Una designación que desde el regreso de Díaz al cuadro azul era “vox populi”, considerando que en su momento latercera.com dio cuenta que en medio de las negociaciones para su retorno, la idea era que llegara a darle una liderazgo e identificación al camarín universitario.

Una decisión que minutos más tarde el propio “Chelo” confirmó en entrevista con TNT Sports.

“Hoy han hablado conmigo, me lo han hecho saber y he agradecido la confianza (...) es una gran responsabilidad, pero no sólo mía. Es de todos los que venimos a trabajar acá”, señaló el mediocampista.

“El club es tan grande que necesitamos volver a lo que éramos sí o sí. Esperemos que sea un gran año y trabajaremos arduamente para que así sea”, indicó el nuevo capitán universitario, quien incluso ya le rayó la cancha a sus compañeros para no desviarse del objetivo de alcanzar algún título esta temporada.

“Creo que si hay un error que comete cada jugador que llega a la U, es hablar del Superclásico antes que de cualquier otra cosa. Yo por lo menos me ofrezco y sacaré la cara siempre cuando se tenga que hablar de ese partido, pero hoy nos corresponde -por respeto- hablar de Unión Española, pues con ellos jugamos mañana (sábado)”, cerró.

